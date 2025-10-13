Войната в Украйна:

Кая Калас: Русия играе хазарт с война и излизаме извън рамките на хипотетичен конфликт

13 октомври 2025, 20:30 часа 163 прочитания 0 коментара
Кая Калас: Русия играе хазарт с война и излизаме извън рамките на хипотетичен конфликт

Американският президент Доналд Тръмп ще има работен обяд с украинския лидер Володимир Зеленски във Вашингтон в петък, съобщи Белият дом. Кремъл заяви, че засега няма предвиден телефонен разговор между Владимир Путин и Доналд Тръмп по евентуална доставка на ракети "Томахоук" на Украйна, както се закани американският президент. Той обяви, че може да заплаши руския си колега с доставки на крилати ракети на Киев, ако Русия не сложи край на войната.

Още: Тръмп към Путин: Като не искаш край на войната в Украйна, пращам им "Томахоук"

"Томахоук" имат далекобойност 2 500 километра и може да достигнат Москва от украинска територия. От Киев първият дипломат на Евросъюза Кая Калас изрази подкрепа за всички средства, които правят Украйна по-силна, а Русия - по-слаба.

Още: Зеленски: Русия се страхува, че ще ни дадат "Томахоук". АЕЦ Запорожие 3 седмици е на генератори (ВИДЕО)

"Всеки път, когато руски дрон или самолет наруши въздушното ни пространство, има риск от ескалация, неволна или не. Русия играе хазарт с война и излизаме извън рамките на хипотетичен конфликт. За да избегнем войната трябва да превърнем икономическата мощ на Европа във военно възпиране", каза Кая Калас - ръководител на дипломацията на ЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Кая Калас война Украйна Томахоук ракети Томахоук
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес