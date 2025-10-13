Войната в Украйна:

13 октомври 2025, 23:07 часа 205 прочитания 0 коментара
Стана ясно кога влиза в затвора бившият френски президент Никола Саркози

Бившият президент на Франция Никола Саркози ще влезе в затвора на 21 октомври, съобщи телевизионният канал RTL, като се позова на отлично запознати източници. Самият Саркози научи датата днес, но тя не беше съобщена официално. Иначе 70-годишният президент в периода 2007-2012-а беше осъден миналата седмица на 5 години затвор за престъпен заговор за незаконно финансиране на предизборната му кампания през 2007 с тогавашния либийски диктатор Муамар Кадафи.

Саркози ще е първият следвоенен лидер на Франция и първият бивш държавен глава на страна членка на Европейския съюз, който влиза в затвора. По неофициални данни той ще излежава присъдата си в затвора Санте в Париж, източно от Монпарнас, в който има ВИП секция.

През същата 2007 година, след като вече беше станал президент, Саркози допринесе значително Кадафи да освободи българските медицински сестри, които бяха осъдени на смърт в Либия.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
