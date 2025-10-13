Ето колко ще струва на година военното обучение в Хърватия

Военното обучение в Хърватия ще струва около 20 милиона евро годишно, обяви минисктърът на отбраната на страната Иван Анушич, предаде хърватската медия "Индекс". "За цивилното обучение", добави той, "трябва да се пита Министерството на вътрешните работи. Той отбеляза само, че обезщетението за отслужващите цивилна служба ще бъде значително по-ниско, отколкото за наборниците в казармата. Освен него, в целия процес ще участват и Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването.

Кога пристигат първите наборници?

Министърът на отбраната Иван Анушич обяви днес, че очаква законите за отбрана и служба във въоръжените сили да бъдат гласувани в парламента следващата седмица, след което ще започне подготовката и повикванията за набор, като очаква първите наборници да пристигнат в казармата още през януари следващата година. ОЩЕ: Задължителната военна служба в Хърватия: 20 милиона евро и около 4000-5000 наборници годишно

„Дискусиите по Закона за отбраната и Закона за службата във въоръжените сили в Комисията по отбрана, както и ребалансирането, са предпоставки за парламентарен дебат и гласуване следващата седмица, след което законът ще бъде приложен“, обяви Анушич преди заседанието на Комисията по отбрана.

"През ноември и декември", добави той, "ще започнат необходимите дейности и покани за основно военно обучение, а от 1 януари следващата година очакват първите наборници в казармата". Той отбеляза, че това означава и че последното поколение доброволно военно обучение вече е в Пожега.

Военното обучение в Хърватия

Основното военно обучение ще продължи два месеца, каза той, като обяви, че скоро ще обяви какво обучение ще преминат новобранците и какви умения ще усвоят през този период.

Той също така посочи, че преди тренировка те ще преминат медицински преглед, за да се определи дали са годни за тренировки, но този преглед няма да включва тестване за опиати, защото те не могат законно да провеждат това без тяхното съгласие. ОЩЕ: Хърватия въведе облаги за задължителната военна служба: Ето какви са те