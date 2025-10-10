Въпросителните в мирния план на Тръмп за Газа: Говори Любомир Кючуков (ВИДЕО)

На фона на споразумението между Израел и “Хамас“, за което президентът на САЩ Доналд Тръмп и посредниците Катар, Турция и Египет изиграха ключова роля, всички се питат ще се установи ли най-после, траен и справедлив мир в Ивицата Газа. Има ли обаче оставащи въпросителни в мирния план на Тръмп за Газа? На тези въпроси отговори в предаването Студио Actualno дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков, който е директор на Института за икономика и международни отношения: “Това, което се случва в момента е първа крачка. Това решава въпроса със заложниците вероятно окончателно. И това решава въпроса с войната за момента с две уточнения – може би и засега.

Още: Примирието е крехко: Нетаняху заплаши, че войната в Газа може да се завърне

Това, което имаме на практика, е обобщение на всички досегашни договорености, които съществуваха на различни етапи на тази война в плана на Тръмп. Който до голяма степен отговаря на въпросите за настоящето и оставя много открити въпроси за бъдещето.

Рисковете, свързани с “Хамас“

Знаем, че предстои първи етап на изтеглянето на израелските войски до линията, която е договорена. Също така и размяната на заложниците. Оттам нататък започва сложното и рисковете пред това споразумение. Рисковете, между другото, са и от двете страни.

Още: Израелската армия се изтегли на новите си позиции, но остава в ключовия коридор Филаделфи (ВИДЕО)

Един от основните рискове за момента е съдбата на част от лидерите на “Хамас“. Засега те търсят гаранции. Няма публична информация за такива гаранции за тяхната физическа сигурност.

Снимка Getty Images

Има поне още два рискови елемента, що се касае до “Хамас. Първият е ще се съгласи ли “Хамас“ на разоръжаване. И оттам нататък кой как и кога ще го осъществи. Вторият въпрос е ще се съгласи ли “Хамас“ да разруши цялата си инфраструктура. Говорим за тунелите.“

Далечната палестинска държава

Любомир Кючуков напомни, че Нетаняху, дори и след подписването на споразумението, продължава да твърди, че нито една от целите на Израел в Газа не е отпаднала. След заложниците, това беше пълното, включително и физическо ликвидиране на “Хамас“.

Още: С война му е по-добре: Първи сигнали, че правителството на Нетаняху може да се разпадне

Остава въпрост дали Нетаняху, заради инцидент или провокация, няма да възобнови военните действия.

Дипломатът напомни, че въпросът за самостоятелна палестинска държава остава открит и не е решен.

В плана е споменато срамежливо и условно, че това може да бъде първа стъпка към създаване на условия за евентуално самоопределение на палестинците. Не се споменава обаче окупираният Западен бряг, който трябва да бъде част от независимата палестинска държава.

Още: Израелското правителство одобри мирното споразумение за Газа

Още – във видеоматериала.