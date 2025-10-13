Войната в Украйна:

"Хамас" върна телата на четирима заложници, Израел освободи близо 2000 затворници

13 октомври 2025, 22:42 часа 299 прочитания 0 коментара
Израелските сили в Ивицата Газа получиха четири ковчега с тленните останки на заложници чрез Международния комитет на Червения кръст, съобщи пресслужбата на израелската армия. Според пресслужбата военните ги транспортират до Израел за идентификация. Армията все още не е разкрила имената на починалите, чиито останки са предадени на израелската страна, и призова обществеността да бъде търпелива и да изчака завършването на официалната им идентификация в Националния център за криминалистика.

По-рано, бригадите „Изедин ал-Касам“, военното крило на Хамас, публикуваха имената на четирима заложници, убити в ивицата Газа, чиито тела палестинците планираха да предадат в рамките на един ден. Израел изрази недоволство от Хамас за това, че е върнал само телата на четирима от 28-те заложници.

Министърът на отбраната на еврейската държава, Израел Кац, определи това като „неизпълнение на задълженията“ от страна на Хамас и предупреди, че „всяко забавяне или умишлено отклонение (от изпълнението на задълженията) ще се счита за грубо нарушение на споразуменията (за прекратяване на огъня в Газа) и ще доведе до подходящ отговор“.

Израел освободи 1968 затворници

Израелската служба за управление на затворите заяви днес, че е освободила близо 2000 затворници, предимно палестинци, като част от споразумението за прекратяване на огъня в Газа, съобщава БТА.

В изявление на Службата се казва, че „1968 терористи са били прехвърлени от няколко затвора в цялата страна в затворите „Офер“ и „Кциот“. „След приключване на необходимите процедури в затворите и одобрението на политическите власти, всички терористи са били освободени, като тези от затвора „Офер“ потеглят към Западния бряг и Източен Йерусалим, а от тези от затвора „Кциот“ – към Керем Шалом“, добавиха властите, визирайки един от пропускателните пунктове по границата с ивицата Газа.

