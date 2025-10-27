Войната в Украйна:

Ядрената ни подводница е до бреговете на Русия: Тръмп заплаши Путин след теста на "Буревестник"

27 октомври 2025, 11:51 часа 277 прочитания 0 коментара
Ядрената ни подводница е до бреговете на Русия: Тръмп заплаши Путин след теста на "Буревестник"

Вместо да тества ракети Путин е добре да се съсредоточи върху съвсем друго нещо. Такъв бе отговорът на американския президент Доналд Тръмп след като в събота руският диктатор се похвали, че успешно били преминали изпитанията на руската крилата ракета "Буревестник". "Той трябва да сложи край на войната, която уж трябваше да продължи седмица, но вече е в четвъртата си година. Това е, което трябва да прави, вместо да тества ракети" - не се забави отговорът на Тръмп. Путин се похвали с успешното изпитание на "уникална ракета, каквато никой в света няма" (ВИДЕО) 

Но не само това - американският президент заплаши в прав текст Путин, напомняйки му, че ядрена подводница на САЩ, "най-добрата в света", е разположена край бреговете на Русия. Тръмп даде заповед две ядрени подводници на САЩ да бъдат изпратени близо до руските брегове на 1 август след като бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев отправи заплахи към САЩ.

"Те знаят, че ние имаме ядрена подводница, най-добрата в света, точно до бреговете им - тоест не е нужно тя да лети 8000 мили. Те не си играят игрички с нас, нито ние си играем игрички с тях. Тестваме ракети през цялото време. И между другото, не мисля, че Путин трябва да казва това", подчерта Тръмп.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
