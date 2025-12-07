Русия приветства промените в Националната стратегия за сигурност на САЩ, в която вече с най-суров тон се говори не за Русия или Китай, а за съюзниците на Вашингтон от НАТО - държавите от Европейския съюз. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че корекциите, които бележат радикално отклонение от предишната политика на Щатите, са „до голяма степен в съответствие“ с визията на Москва.

Новата Национална стратегия за сигурност на Вашингтон, публикувана в петък сутринта, е насочена към съюзниците в Европа, като ги нарича прекомерно регулирани, лишени от „самочувствие“ и изправени пред „цивилизационно изчезване“ поради имиграцията. В документа се посочва, че САЩ ще попречат и на други сили да доминират, но се добавя: „Това не означава да се хабят кръв и съкровища, за да се ограничи влиянието на всички велики и средни сили в света".

Песков се радва

Коментирайки новата стратегия на САЩ, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че настоящата администрация на САЩ е „фундаментално различна от предишните“. В интервю за държавната телевизия „Россия“, излъчено в неделя, той заяви: „В момента президентът Тръмп е силен по отношение на вътрешнополитическите си позиции. И това му дава възможност да коригира концепцията, за да я приведе в съответствие с неговата визия“.

Според говорителя на диктатора Владимир Путин това е потенциална основа за „конструктивна работа“ по „уреждане на конфликта в Украйна“. Думите му показват, че администрацията на Доналд Тръмп се е приближила неимоверно до Москва.

Докато Русия говори за мир, упорито го отказва и обстрелва Украйна

Публикуването на актуализираната стратегия за сигурност на Щатите дойде, докато официални представители от Киев провеждаха преговори във Флорида с пратениците на Тръмп относно изготвения от САЩ план за прекратяване на войната. Тридневните преговори не доведоха до явен пробив. Президентът Володимир Зеленски се ангажира с по-нататъшни преговори за постигане на „истински мир“, докато в ранните часове на уикенда Русия започна поредна серия от удари с дронове и ракети срещу Украйна.

Само през тази седмица Русия е изстреляла над 1600 атакуващи дрона, около 1200 управляеми бомби и близо 70 ракети срещу Украйна, съобщи Зеленски. Основните цели - инфраструктура, поддържаща ежедневието. Днешният удар, на 7 декември, включваше над 240 дрона и 5 балистични ракети, като бяха нанесени щети в 7 региона и имаше жертви в Славянск и Черниговска област. А вчера, 6 декември, руснаците изстреляха над 700 дрона и ракети и поразиха основно енергийна инфраструктура.

Зеленски трябва да се срещне с европейски лидери – френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и германския канцлер Фридрих Мерц – в Лондон в понеделник, за да направи преглед на преговорите.

