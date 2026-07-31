"Сделката": "Хамас" потвърдиха за разоръжаването на палестинското движение

Висши представители на палестинското ислямистко движение "Хамас" потвърдиха днес пред Франс прес, че е постигната сделка с Израел за втората фаза от примирието и за разоръжаването на "Хамас". "Бе постигнато споразумение по въпроса с оръжията. Освен това бе сключена сделка за поетапното изтегляне" на израелските сили от ивицата Газа, каза представител на "Хамас". Още: "Гигантска стъпка към траен мир и сигурност": Тръмп обяви историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас"

Представителят каза още, че "Хамас" разчита на посредниците и на Съвета за мир, създаден от американския президент Доналд Тръмп през януари, да задължат Израел да спазва условията на споразумението.

Сделката

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Според Гази Хамад - член на преговарящия екип, движението "Хамас" е направило "отстъпки за доброто на нашите хора в ивицата Газа, за да ги спасим от смърт и разселване".

Той каза още, че въпросът с разоръжаването на "Хамас" е свързан с изтеглянето на Израел от Газа.

"Израел няма да се меси по въпроса с разоръжаването. Националният комитет е инстанцията, която ще се заеме с тази задача", каза той, имайки предвид Националния комитет за управление на Газа, създаден от Съвета за мир.

Американският президент Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че учреденият от него Съвет за мир е постигнал историческо споразумение за пълното разоръжаване на "Хамас" и на останалите въоръжени групировки в ивицата Газа, предаде Ройтерс.

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