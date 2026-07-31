Войната в Украйна:

Киев очаква Уиткоф и Къшнър през август

31 юли 2026, 6:11 часа 602 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Киев очаква Уиткоф и Къшнър през август

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се очаква да направят първото си посещение в Киев през втората половина на август, като е възможно да присъстват на събитията по повод 35-ата годишнина от независимостта на Украйна. "Радио Свободна Европа/Радио Свобода" съобщи в четвъртък, позовавайки се на двама души, запознати с плановете за пътуването, че двамата могат да посетят Киев около Деня на независимостта на 24 август, съобщава Kyiv Post. Още: Путин с неадекватно изказване: Русия беше единствен гарант за целостта на Украйна

Посещението и какво ще се договаря?

Снимка: Getty images

Планираното посещение е станало възможно след закритата среща между украинския президент Володимир Зеленски и американския президент Доналд Тръмп в Белия дом във вторник.

Ако бъде потвърдено, това ще бъде първият път, когато някой от двамата пратеници посещава Украйна, откакто се превърнаха в едни от основните посредници на Вашингтон в усилията за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна.

Зеленски заяви в сряда, че очаква посещението през следващите седмици и че иска да обсъди подробни предложения за възобновяване на тристранните преговори между Украйна, САЩ и Русия. Той също така каза, че пратениците трябва да видят ситуацията в Украйна на място.

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Посещението би коригирало частично дългогодишния дисбаланс в дипломатическите усилия на Вашингтон.

По информация на медиите Уиткоф е пътувал до Русия най-малко осем пъти по време на усилията на администрацията на Тръмп да върне руския президент Владимир Путин към преговорите. Къшнър го е придружавал при едно от тези посещения, но нито един от двамата не е пътувал до Киев.

Зеленски по-рано призова двамата пратеници да посетят Украйна, като заяви, че прякото запознаване с последиците от руските атаки е необходимо, за да разберат военните и отбранителните нужди на Киев.

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Украйна Доналд Тръмп САЩ посещение Джаред Къшнър Стив Уиткоф
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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