Зеленски не попада в делото срещу Ермак, бившият шеф на администрацията му заговори за натиск

Бившият ръководител на украинската президентска администрация Андрий Ермак заяви, че повдигнатите обвинения срещу него са резултат от „обществен натиск върху правоохранителните органи“. Той отговори на писмено запитване, след като Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) го обвиниха във връзка с прането на 460 милиона гривни от луксозни строителни проекти близо до Киев. „През последните няколко месеца върху правоохранителните органи беше упражнен безпрецедентен обществен натиск да вземат конкретни процесуални решения срещу мен“, заяви Ермак.

Той добави, че след като вчера, 11 май, му е било връчено уведомлението за подозрение, той и адвокатите му работят по делото. Също така заяви, че счита обвиненията за неоснователни. „Разследването трябва да бъде независимо от политически изявления, медийни кампании или каквито и да било други форми на влияние“, каза Ермак.

„Нищо не се е променило сега, точно както и от 28 ноември миналата година (когато правоохранителните органи проведоха претърсвания в дома на Андрий Ермак - бел. ред.), когато отговорих по същия начин на всички процесуални действия и искания“, каза той, цитиран от УНИАН.

Делото срещу Андрий Ермак

Ермак е обект на разследване по дело за корупционна схема на стойност 100 милиона долара, свързана с държавната ядрена компания „Енергоатом“. Разследването по случая започна миналата година. Това е най-голямото разследване за корупция по време на мандата на Зеленски.

„Президентът на Украйна Зеленски не е фигурирал и не фигурира в рамките на досъдебното разследване. Не мога да назовавам имена на компании, за да не наруша презумпцията за невиновност. Говорихме за сектора на отбраната, който се разследва в рамките на НАБУ. Разследват се и отделни производители на дронове“, заяви директорът на Националното антикорупционно бюро на Украйна Семен Кривонос на брифинг днес.

Ермак и Тимур Миндич, близък сътрудник на Зеленски и основен заподозрян по делото „Енергоатом“, са получили призовки да се явят на заседание във Върховния антикорупционен съд, но не са се явили, предаде по-рано Kyiv Independent. Изслушването е било свързано със замразяване на активи в рамките на делото за корупция.

Специализираната прокуратура за борба с корупцията ще поиска от съда да наложи превантивна мярка спрямо бившия шеф на президентската администрация, съобщи ръководителят на обвинението Олександър Клименко. „Прокуратурата ще поиска да бъде избрана превантивна мярка под формата на задържане под стража с възможност за освобождаване срещу гаранция в размер на 180 милиона гривни“, заяви Клименко.

„Украинска правда“ съобщи на 16 април, позовавайки се на свои източници, че Ермак все още оказва влияние в президентската администрация. Той обмисля също да стане председател на Съвета на украинските адвокати или член на Висшия съдебен съвет - основният ръководен орган на съдебната система, твърдят източници на изданието.

