Заради новото правило на БФС: Левски си връща обещаващ младок

Стивън Стоянчов е първият футболист, който се очертава да се присъедини към Левски след броени седмици. Това на практика стана ясно от визитата на треньора Хулио Веласкес във Велико Търново за двубоя Етър – Хебър в неделя. Именно при „болярите“ се подвизава Стоянчов през настоящия сезон. Той е отдаден под наем от новия шампион на България. С виолетовия екип Стивън натрупа 11 гола и 1 асистенция на ниво Втора лига в рамките на 25 мача.

Стивън Стоянчов се представя на много високо ниво в Етър

Сред основните причини за завръщането на нападателя е и новото правило, което ще въведе БФС от следващото първенство. То задължава клубовете от Първа лига не само да започват с поне четирима българи в титулярния състав, но и един от тях да е до 23-годишна възраст. Самият Веласкес не одобрява това правило, но именно заради него се е спрял на Стоянчов. Това бе и поводът да изгледа лично двубоя Етър – Хебър.

„Отидох да гледам преотстъпения състезател. Трябва да вземем предвид новото правило за играчи до 23 години, защото става въпрос такъв футболист да започне мача като титуляр. А реално ние не разполагаме с много такива играчи, които да отговарят на това правило".

"Както и друг път съм го казвал, дано в не толкова далечно бъдеще това се промени. Но да дам пример – Лудогорец и ЦСКА имат отбори във Втора лига, докато Левски разполага с третия си отбор в трета дивизия и се намира в деликатна ситуация. Разбира се, това ще предопредели някои неща по време на трансферния прозорец”, заяви испанският треньор.

ОЩЕ: Сираков прибира огромна сума за акциите на Левски?