Яник Синер изравни уникален рекорд на Джокович

Водачът в схемата и миналогодишен финалист Яник Синер (Италия) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей от сериите „Мастърс“ в италианската столица Рим с награден фонд 8 235 540 евро. Синер се наложи над сънародника си Андреа Пелегрино с 6:2, 6:3 в мач, продължил час и 30 минути.

Синер изравни рекорда на Джокович за най-много поредни победи на Мастърс турнири

В първия сет Яник Синер поведе с 4:0 и стигна до категоричното 6:2, а пробив в седмия гейм на втората част позволи на италианеца да вземе аванс от 4:3 и да приключи срещата при 6:3. Това бе 31-а поредна победа за италианския тенисист в надпреварите от сериите „Мастърс“, изравнявайки го с рекордьора по този показател Новак Джокович от Сърбия.

Още: Френският боец, който прави изключителен фурор и ще опита да спре Яник Синер

Следващият противник на Синер ще бъде победителят от двубоя между руснака Андрей Рубльов и представителя на Грузия Николоз Басилашвили по-късно днес. На четвъртфиналите в Рим един срещу друг ще излязат още 13-ият поставен Карен Хачанов (Русия) и 23-ият в схемата норвежец Каспер Рууд.

Хачанов се справи в четвъртия кръг с Дино Призмич (Хърватия) с 6:1, 7:6(2), докато Рууд елиминира осмия поставен италианец Лоренцо Музети с 6:3, 6:1 за 78 минути игра.

Още: "Не мога да се сравнявам с "Голямата тройка": Яник Синер гони рекорди на Джокович и Федерер