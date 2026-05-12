БФС не пощади шампиона Левски - "сините" олекнаха с над 5000 евро

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби шампиона Левски с над 5000 евро за непристойни прояви на феновете при шампионските тържества по време на загубата от Лудогорец с 0:1 в efbet Лига. В същото време комисията отложи за разглеждане инцидентите с расистките обиди към играча на Ботев Пловдив Антоан Конте по време на срещата между Черно море и Ботев Пловдив (2:0).

Решения на Дисциплинарната комисия на БФС:

"За неуважително отношение към противниковия отбор – не използване на актуална емблема на таблото, на основание чл. 6, ал.8 във връзка с ал. 7 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

ДК отлага за разглеждане инцидентите от срещата ПФК „Черно море“ – ПФК „Ботев“ за следващото заседание на ДК.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За изстреляни ракети, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Д от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 2045.17 евро.

За използване на факли и димки довели до спиране на играта, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. З от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За хвърлени факли на терена, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 511.29 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро."

