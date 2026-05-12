Ново масово клане на добитък в Русия

12 май 2026, 18:56 часа
От 8 май в млечния комплекс "Ваганово" в Промишленовски район на Кемеровска област е в ход масово клане на крави. Според местната жителка Татяна Киприянова, до сутринта на 12 май са били заклани приблизително 4000 крави - от 4691 общо, 2100 от които са млечни крави. Това съобщава руският опозиционен информационен проект "Агентство". Според негови местни източници, към 8 май са били заклани приблизително 2000 млечни крави.

Комплексът е заобиколен от контролно-пропускателни пунктове. Главният изпълнителен директор на Ваганово и заместник-председател на "Единна Русия" (партията на руския диктатор Владимир Путин) Роман Майер заяви, че добитъкът е диагностициран с нодуларен дерматит - заболяване, което според "Росселхознадзор" се лекува симптоматично и с антибиотици, а не чрез клане.

Епидемиологът Светлана Шчепеткина твърди, че още на 7 май, когато е била информирана за огнището, "25% вече са били евтаназирани до сутринта" – това се отнася за високопродуктивно млечно стадо от породата Холщайн. А източниците на "Агентство" твърдят, че закланите животни се изграят директно в комплекса. Млекопреработвателните заводи са спрели да приемат мляко, има данни и, че клане на животни е почнало в комплекса Окунево, но още няма потвърждение от повече източници.

В същото време в околните села се извършват "превантивни" ваксинации. В съседното Тарасово, според "Новости Кузбас", неизвестни лица са ваксинирали добитък без документи. Ветеринарният отдел на Кузбас твърди, че всичко протича по график.

През февруари Ваганово поиска разрешение за ваксинация и получи отказ, тъй като Кемеровска област има статут на свободна от шап по стандартите на СЗО без ваксинация. Ваксинацията автоматично би лишила региона от този статут.

Някои фермери и ветеринарни лекари подозират епидемия от шап - през февруари властите в Новосибирска област конфискуваха добитък под претекст за пастьорелоза, следвайки точно този сценарий, а регионалният ветеринарен център по-късно призна, че една от конфискуваните крави е била диагностицирана с шап.

Местните обаче подозират, че се прави клане, за да бъдат платени застаховки.

Роселхознадзор не е оповестявал публично доклади за епизоотичната ситуация в Русия от третото тримесечие на 2023 г. От 2020 г. насам популацията на говедата в Русия е намаляла с почти 2,5 милиона глави, а популацията на овцете и козите с почти 5 милиона.

