Руският петрол: Украинските дронове и силен вятър струваха на Путин 640 млн. долара за 7 дни

Износът на руски петрол през миналата седмица (4-10 май) е намалял, след като украинските атаки с дронове и дори само заплахата, че може да има атака, сринаха износа през най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск, което и второто най-голямо руско пристанище за износ на руско черно злато изобщо. През първата пълна седмица на май само един танкер е бил натоварен с петрол в Новоросийск, съобщава Bloomberg.

Заради това, руският износ на петрол е бил 3,13 млн. барела в периода 4-10 май спрямо 3,84 млн. барела предишната седмица. Освен постоянната заплаха от украински дронове, е имало и лошо време – силни ветрове и вълнение.

На седмична база стойността на износа е около 1,98 млрд. долара за периода 4-10 май, което е спад с 640 милиона долара спрямо предишната седмица. Руският сорт "Уралс", изнасян през Балтийско море, е стигнал цена от 90,67 долара и 88,93 долара за изнасяния през Черно море. Но руското икономическо министерство все още очаква средната цена на "Уралс" тази година да е 59 долара за барел. Вицепремиерът на Русия Александър Новак заяви пред "Ведомости", че петролът може да поевтинее в световен мащаб заради слабия икономически растеж в Азия. "Това означава, че в средносрочен план търсенето може да намалее и цените може да паднат дори под нивата отпреди войната в Иран", каза Новак.

Добив на петрол и газ в Русия – надолу

Междувременно, руското икономическо министерство ревизира в посока надолу прогнозите си за добив на петрол и газ в страната, предаде Reuters. В базовия сценарий производството на петролен и газов кондензат е ревизирано надолу за тази година до 511 милиона метрични тона или 10,22 милиона барела на ден, а предишната прогноза беше за 525,2 милиона тона. За момента новата прогноза отговаря на действителността от миналата година - 511,4 милиона тона, произведени от Русия през 2025 г. Перспективите за следващите години също са по-ниски, според министерството.

Износът на суров петрол при базовия сценарий е намален с 4,5 милиона тона тази година до 237,2 милиона тона спрямо предишната прогноза и с 16,5 милиона тона до 227,4 милиона тона следващата година.

Само че в негативния сценарий, се очаква добивът на петрол да спадне до 497,2 милиона тона тази година и да достигне 502,2 милиона тона следващата година. Износът на петрол при този сценарий ще намалее в рамките на две години - до 223,6 милиона тона през 2026 г. и 213,8 милиона тона през 2027 г. - и не се очаква да надхвърли нивото от 2025 г. дори до 2029 г.

