Войната в Украйна:

Руският петрол: Украинските дронове и силен вятър струваха на Путин 640 млн. долара за 7 дни

12 май 2026, 18:43 часа 654 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Руският петрол: Украинските дронове и силен вятър струваха на Путин 640 млн. долара за 7 дни

Износът на руски петрол през миналата седмица (4-10 май) е намалял, след като украинските атаки с дронове и дори само заплахата, че може да има атака, сринаха износа през най-голямото руско черноморско пристанище Новоросийск, което и второто най-голямо руско пристанище за износ на руско черно злато изобщо. През първата пълна седмица на май само един танкер е бил натоварен с петрол в Новоросийск, съобщава Bloomberg.

Заради това, руският износ на петрол е бил 3,13 млн. барела в периода 4-10 май спрямо 3,84 млн. барела предишната седмица. Освен постоянната заплаха от украински дронове, е имало и лошо време – силни ветрове и вълнение.

На седмична база стойността на износа е около 1,98 млрд. долара за периода 4-10 май, което е спад с 640 милиона долара спрямо предишната седмица. Руският сорт "Уралс", изнасян през Балтийско море, е стигнал цена от 90,67 долара и 88,93 долара за изнасяния през Черно море. Но руското икономическо министерство все още очаква средната цена на "Уралс" тази година да е 59 долара за барел. Вицепремиерът на Русия Александър Новак заяви пред "Ведомости", че петролът може да поевтинее в световен мащаб заради слабия икономически растеж в Азия. "Това означава, че в средносрочен план търсенето може да намалее и цените може да паднат дори под нивата отпреди войната в Иран", каза Новак.

Още: Наказанието на Украйна в Перм и Ярославъл: Нацелени са основни точки за преработка и пренос на руски петрол (САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Добив на петрол и газ в Русия – надолу

Междувременно, руското икономическо министерство ревизира в посока надолу прогнозите си за добив на петрол и газ в страната, предаде Reuters. В базовия сценарий производството на петролен и газов кондензат е ревизирано надолу за тази година до 511 милиона метрични тона или 10,22 милиона барела на ден, а предишната прогноза беше за 525,2 милиона тона. За момента новата прогноза отговаря на действителността от миналата година - 511,4 милиона тона, произведени от Русия през 2025 г. Перспективите за следващите години също са по-ниски, според министерството.

Износът на суров петрол при базовия сценарий е намален с 4,5 милиона тона тази година до 237,2 милиона тона спрямо предишната прогноза и с 16,5 милиона тона до 227,4 милиона тона следващата година.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Само че в негативния сценарий, се очаква добивът на петрол да спадне до 497,2 милиона тона тази година и да достигне 502,2 милиона тона следващата година. Износът на петрол при този сценарий ще намалее в рамките на две години - до 223,6 милиона тона през 2026 г. и 213,8 милиона тона през 2027 г. - и не се очаква да надхвърли нивото от 2025 г. дори до 2029 г.

Още: Тръмп доста помага с пари на Русия: Примери заради неговата политика

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
руски газ Уралс цена на петрола руски петрол Новоросийск
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес