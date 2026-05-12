От днес всички горива в Черна гора са по-евтини

Всички видове горива в Черна гора поевтиняха от полунощ, съобщи Министерството на енергетиката и минното дело на страната, цитирано от МИНА. Намалението е с осем цента за литър, а новите цени ще останат в сила до 18 май. След корекцията литър бензин от типа "евросупер 95" се продава за 1,60 евро, а "евросупер 98" – за 1,64 евро. Цената на еврозиделът е 1,67 евро за литър, докато мазутът за отопление струва 1,72 евро за литър.

Промяната обхваща всички основни видове горива, използвани в страната. Тя идва на фона на колебанията на международните цени на петрола и енергоносителите, отбелязва МИНА, цитирана от БТА.

