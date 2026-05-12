Това е само началото и ще е изненада за руснаците: Зеленски за военните проекти с Германия

Това е само началото – с тези думи украинският президент Володимир Зеленски обясни за съвместните военно-промишлени проекти, които Украйна започна да развива заедно с Германия. В момента има шест такива проекта, но това е само началото, каза Зеленски в Киев по време на среща с германския министър на отбраната Борис Писториус.

По думите му, от началото на пълномащабната война Германия е предоставила на Украйна 28,6 милиарда евро военна подкрепа.

Зеленски благодари на Германия за помощта ѝ в сектора на противовъздушната отбрана, но отбеляза, че не иска да разкрива подробности. "Нека това бъде изненада за руснаците", каза той.

От своя страна министър Писториус акцентира върху важността на сътрудничеството с Украйна, като подчерта, че самата Украйна вече с експертизата си предоставя сигурност на други държави.

"Вие вече не сте просто потребител на сигурност; вие сте доставчик на сигурност", бяха думите на Писториус.

Част от разговорите са били посветени на т.нар. Drone Deal — дългосрочно, вероятно 10-годишно споразумение за сътрудничество в областта на безпилотните технологии. Според руската редакция на Euronew, в рамките на инициативата Brave Germany Киев и Берлин ще развиват оръжия с елементи на изкуствен интелект, нови отбранителни технологии и далекобойни дронове.