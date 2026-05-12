Иван Иванов тръгна мощно на турнир в Испания с награден фонд 30 000 долара

12 май 2026, 18:49 часа
Снимка: Getty Images
Българският национал за Купа "Дейвис" Иван Иванов се класира за втория кръг на турнир по тенис на клей за мъже във Вик (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Иван Иванов стартира с победа на турнира във Вик

17-годишният Иванов, шампион при юношите от "Уимбълдън" и Откритото първенство на САЩ през миналия сезон, стартира с убедителен успех срещу участващия с "уайлд кард" представител на домакините Хауме Бласи с 6:3, 6:1 за 68 минути.

Иван Иванов

Българският тийнейджър поведе с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, а след това затвори мача със серия от пет поредни гейма във втората част.

В схемата поединично участва и още един българин - Илиян Радулов, който ще играе утре в първия кръг срещу германеца Майк Щайнер.

Стефан Йорданов Редактор
