Украински дрон удари жилищна сграда в Оренбург - целел се е във водещ военен завод, но явно е бил отклонен от руската ПВО (ВИДЕО)

Руският град Оренбург бе подложен на атака с дронове на 12 май, като местни жители съобщиха за експлозии. Властите обявиха заплаха от дронове и активираха забрана за излитане и кацане на местното летище. Впоследствие се разбра, че безпилотен апарат е поразил многоетажна жилищна сграда на улица „Волгоградская“ 42, на 4 км от АО „ПО Стрела“ - предприятие, което произвежда крилати ракети и компоненти за самолети „Сухой“ и „МиГ“, гласи анализ на руския опозиционен Telegram канал ASTRA на база на геолокализирани кадри.

Губернаторът на Оренбургска област заяви, че сградата е била повредена „при отблъскване на атака с дрон“. "Всички служби за спешна помощ са пристигнали на мястото. Информацията за броя на жертвите се уточнява“, написа първоначално губернаторът Евгений Солнцев в Telegram. Впоследствие се разбра, че няма жертви. Покривът е повреден и прозорците са счупени, обяви губернаторът. "Всички жители са евакуирани и им е предложено настаняване в хотел. Едно семейство е решило да се премести. Рискът от атака с дронове в региона остава", заяви Солнцев.

Линейка е на дежурство до къща, повредена от дрон в Оренбург.

Дронът може да е бил обезвреден с електронно заглушаване

Това изявление на регионалните власти и траекторията на полета на дрона може да сочат, че той е бил неутрализиран от системи за електронно заглушаване.

Машината е летяла от северозапад и в последния момент рязко е завила на изток, гласи анализът на ASTRA. Първоначалната траектория вероятно сочи за атака срещу АО „ПО Стрела“, намиращо се на 4 км от сградата на улица „Волгоградская“ 42, където дронът в крайна сметка се е разбил.

"Стрела" е едно от водещите предприятия в руския военнопромишлен комплекс и е част от Корпорацията за тактически ракети. Компанията е специализирана в серийното производство на свръхзвукови противокорабни крилати ракети, предимно от семейството P-800 „Оникс“ ("Яхонт"), както и на компоненти за ракетите „Вулкан“, „Базалт“, „Малахит“ и „БрахМос“ (съвместна разработка на Русия и Индия). Освен това заводът произвежда компоненти за самолети и други високопрецизни компоненти за изтребителите Су-30, Су-35, Су-34 и МиГ.

ASTRA потвърди автентичността на видеозаписа. Той е заснет от камера на домофонната система на един от входовете на сграда на адрес ул. „Волгоградская“ № 40/1, намираща се в непосредствена близост до сграда № 42 на същата улица, където е паднал дронът.

Взривове и в Перм, дим край завод в Челябинск

Днес са се чули експлозии и в Перм. Разстоянието до украинската граница е около 1500 км, а напоследък безпилотните летателни апарати "летят там, сякаш това е техният дом", написа украинският мониторингов канал Exilenova+, добавяйки кадри от местни жители.

Все още няма яснота дали конкретен обект е поразен.

Има и данни за дим в близост до цинковия завод в Челябинск - на 1500-1700 км от украинската граница. По-рано в региона беше обявена въздушна тревога.

