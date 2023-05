Лукашенко се появи публично за първи път от 9 май насам (СНИМКА)

Припомняме, че на парада в Москва по случай 9 май, където Лукашенко бе гост на трибуната, той имаше доста болнав вид и не можа да измине триста метра по Червения площад, което наложи да бъде откаран на електромобил. По-късно той не остана и на неофициалната закуска, дадена от руския президент Путин, а спешно отлетя за Минск. В същия ден Лукашенко се появи на военния парад в беларуската столица, но не произнесе реч, а вместо него това направи министърът на отбраната. ОЩЕ: Къде е Лукашенко? (СНИМКИ)

Повечето медии обърнаха внимание на факта, че ръката на Лукашенко цялата е бинтована.

Lukashenko has a bandage on his hand: they showed him at the central command post of the Air Force and Air Defense Forces. pic.twitter.com/xaTi4BnpZw