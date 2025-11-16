16 ноември: Паметен ден за България

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

16 ноември 1885 година - паметен ден в историята на България

На 16 ноември 1885 година се случва важно за страната ни събитие, което бележи края на Сръбско-българската война. България приема ултиматума на Кевенхюлер от Австро-Унгария, Русия и Германия за спиране на Сръбско-българската война България.

На 2 ноември 1885 г. Сърбия обявява война на България под предтекст, че Съединение на Княжество България с Източна Румелия (6 септември 1885) нарушава мира на Балканите. Сраженията при Сливница от 5 до 7 ноември завършват с победа на българските войски. Следват още няколко категорични победи на българските войски - на 10 ноември те нанасят погром на сърбите при Драгоман, на 11 и 12 ноември - при Цариброд, а на 15 ноември - при Пирот.

Още: 140 г. от "Войната на капитаните": Страшното българско "На нож" и едва спасилата се от пълен разгром Сърбия

Въпреки категоричната победа на българската войска и призивите на пиротчани за присъединяване на Пирот към пределите на България, след отправения ултиматум българските войски се оттеглят принудително.

След ожесточени боеве със сръбските сили на 16 ноември 1885 г. при Видинската крепост, въпреки превъзходството на сръбската войска по отношение на нейната численост, българската войска печели сраженията.

Командващият българската войска капитан Атанас Узунов отговоря на генерал Лешанин с непоколебимост и патриотизъм: "В Русия съм се учил да защитавам, а не да предавам крепости. С Вас ще преговарям, когато напуснете пределите на моята Родина. В противен случай ще мина в настъпление и ще Ви разгромя."

Още: Българският генерал, който разгроми руснаците: Ще ги прогоним, тук е България!

Подписването на споразумение за примирие между Сърбия и България на 9 декември 1885 г. в Пирот слага край на конфликта. Подписването на Букурещкия мирен 19 февруари 1886 г. слага край на войната.

16 ноември 1927 година

На 16 ноември 1927 година в София е основан Всебългарски съюз "Отец Паисий". Тази националистическа организация има за цел да се бори с несправедливостта за българите след решения на Ньойския мирен договор (1919) и по-специално за обединението на българския народ. След поражението на България в Първата световна война (1914-1918), площ от 11 278 кв. км с българско население остава извън пределите на родината ни.

Сдружението не само поддържа самосъзнанието на останалите извън пределите на родината ни българи, но и прави всичко възможно да запознае европейската общественост с българските национални стремежи. За целта сдружението издава и разпространява печатни издания - сп. "Отец Паисий" на български език и сп. "Ла ревю бюлгар" на френски език. През 1931 г. се обособява и младежка секция, която през 1934-1935 г. започва да функционира като самостоятелна организация. След 9 септември 1944 година и двете организации са разформировани.

Още: Патриархът на българската войска: Отявленият русофоб, който се разправи с проруските превратаджии