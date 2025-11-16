"Не разбирам защо задържат децата ни": Радан Кънев с позиция след ареста на сина му

Политикът и евродепутат Радан Кънев публикува подробна и лична позиция по повод задържането на 16-годишния му син за притежание на марихуана. В своя разказ той открито описва случилото се, като същевременно повдига сериозни въпроси относно полицейските практики при подобни случаи с непълнолетни.

Кънев обяснява, че синът му Борис е бил спрян за рутинна проверка, при която у него е открито малко количество марихуана – около един грам. Бащата подчертава, че е бил уведомен незабавно и е оказал пълно съдействие на властите на място, а синът му доброволно е предал откритото вещество.

Въпреки това, основният акцент в позицията на Кънев е насочен към последвалите действия на МВР. „Честно казано, не разбирам защо е необходимо в тези случаи децата да бъдат задържани, особено след като родителите са реагирали още преди задържането,“ пише той. Кънев определя 24-часовия арест като „обичайна практика на МВР“, която не одобрява и се надява в бъдеще да бъде променена.

Като родител, политикът не омаловажава постъпката на сина си. „Не подценявам действията му, за които ще понесе последици според закона,“ заявява Кънев. Той споделя и личното огорчение на семейството: „Ние с Деница никога не сме проявявали толерантност към забранени вещества и сме отделили немалко време да убеждаваме детето си да не се подхлъзва по това изкушение. За наше съжаление и огорчение, явно не сме намерили верния подход.“

В изявлението си Радан Кънев благодари за проявената подкрепа и човешка съпричастност, като подчертава, че притеснението на семейството е свързано не с публичния ефект върху тях като родители, а с „рисковете за детето“.

