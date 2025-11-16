Зима 2025: България предлага ски ваканция без инфлация

На фона на нарастващите цени в алпийските курорти, България затвърждава позицията си в челната тройка на най-изгодните ски дестинации в Европа. Страната привлича както местни, така и чуждестранни туристи с достъпни цени на лифт картите, настаняването и качествените услуги, превръщайки се в предпочитан избор за зимна ваканция.

Според скорошни анализи, разходите за ски ваканция в Европа са нараснали значително, като в някои алпийски курорти се очаква поскъпване на лифт картите. В този контекст, българските курорти като Банско, Боровец и Пампорово се очертават като атрактивна алтернатива, предлагайки възможност за качествена ски почивка с ограничен бюджет.

Конкурентни цени на лифт картите за сезон 2024/2025

Големите български зимни курорти вече обявиха цените на сезонните си лифт карти, като запазват значително по-ниски нива в сравнение с алпийските дестинации.

Банско: Цената на сезонната карта е 1700 лева при закупуване до 1 декември. Разделена на дните в сезона, цената на ден е около 50-60 лева, което я прави изключително атрактивна.

Боровец: Курортът предлага сезонна карта на цена от 1520 лева, която включва и нощно каране. Предлага се и по-евтин вариант за 800 лева, който обаче не важи за официалните почивни дни. Тези цени са валидни до края на ноември. От 15 декември ще влязат в сила нови цени с минимално увеличение.

Пампорово: Сезонната лифт карта в Пампорово също е на цена от 1700 лева до 1 декември, с предвидени намаления за младежи и деца. От курорта се ангажират да запазят цените максимално близки до миналогодишните.

Привлекателност за чуждестранните туристи

България отдавна е позната като бюджетна ски дестинация. Освен достъпните цени на ски услугите, чужденците са привлечени и от добрата кухня и разнообразните възможности за настаняване. За чуждестранния турист България е символ на евтина, но качествена услуга, поне що се отнася до ските.

Прогнозите за зимния сезон са оптимистични, като се очаква голям брой туристи. Миналият зимен туристически сезон беше определен като най-силният за България, което предполага, че и предстоящият ще бъде успешен.

Всички тези фактори – конкурентни цени, добри условия за ски и качествено обслужване – допринасят за утвърждаването на България като водеща и изгодна дестинация за зимен туризъм в Европа, предава NOVA.

ОЩЕ: Честваме деня на планината: Експерти съветват как да сме подготвени за преход (ВИДЕО)