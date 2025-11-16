Делян Добрев: Румен Спецов е смел и способен, дузина други отказаха поста в "Лукойл"

Депутатът от ГЕРБ Делян Добрев даде висока оценка на Румен Спецов, който пое поста на особен управител на рафинерията "Лукойл". В ефира на бТВ Добрев го определи като "смел и способен човек" и разкри, че преди него около дузина други кандидати са отказали да заемат отговорната позиция.

Според Добрев, фактът, че толкова много хора са се отдръпнали от поста, подчертава сериозността и сложността на задачата, с която се е нагърбил бившият директор на НАП. С този коментар той изтъкна, че управлението на стратегическото предприятие в настоящата ситуация е предизвикателство, изискващо значителна смелост.

Депутатът изрази и скептицизъм относно възможността за бърза продажба на рафинерията. Той посочи, че предприятието оперира на значителна загуба от 100 милиона лева годишно, което прави намирането на купувач изключително трудно.

Коментарът за Румен Спецов беше част от по-широк анализ на Добрев относно работата на управляващите, в който той остро разкритикува държавния бюджет и финансовия министър Асен Василев. На този фон положителната оценка за Спецов се открои като изключение.

ОЩЕ: Антон Кутев: Държавата има механизми да контролира цените на горивата