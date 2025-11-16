Румен Христов: Няма да има предсрочни избори, нужно е стабилно правителство

Страната няма нужда от нов цикъл предсрочни избори и трябва да запази политическа стабилност с оглед на приемането на еврото. Тази категорична позиция изрази председателят на СДС и заместник-председател на ГЕРБ–СДС Румен Христов в ефира на „Събуди се“. „Сега ни е нужно стабилно правителство. Даваме четиригодишен хоризонт на управлението и нямаме причина да ходим на избори“, заяви той.

Подкрепа за Румен Спецов

По повод назначаването на Румен Спецов за особен управител на „Лукойл България“, Христов изрази увереност в неговите способности. Макар да заяви, че не го познава лично, лидерът на СДС даде положителна оценка за работата му до момента. „Съдейки по работата му – той си върши работата и има данни за това. Убеден съм, че ще се справи“, коментира Христов. Той допълни, че всяко друго решение също би било посрещнато с критика от страна на "Продължаваме Промяната - Демократична България".

Христов подчерта, че контролът върху „Лукойл“ е ключов елемент от ангажимента на България към съюзниците и изпълнението на санкциите на САЩ, чиято цел е да лишат Русия от приходи за финансиране на войната в Украйна.

Бюджет 2026 – подкрепа с резерви

Румен Христов обяви, че СДС ще подкрепи Бюджет 2026, въпреки че има резерви към някои от заложените мерки. Той разкритикува увеличението на данъка върху дивидентите и повишаването на пенсионните вноски с 2%. Според него по-ниските данъци стимулират по-висока събираемост, а за осигуровките има съмнения дали мярката е необходима и ефективна. Христов изрази съжаление, че бюджетът не е бил обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Ограничения за президентите и бонусите в администрацията

Лидерът на СДС подкрепи идеята за въвеждане на ограничения за държавния глава, като предложението президентът да няма право да се кандидатира две години след края на мандата си. Той определи мярката като „общовалидна и широко приложима в демократичните държави“ и прогнозира, че рано или късно подобна практика ще се наложи и в България.

Христов заяви също, че подкрепя идеята за въвеждане на таван на бонусите в държавната администрация, като уточни, че лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е поел ангажимент за сериозен диалог по темата през следващата година.

