Антон Кутев: Държавата има механизми да контролира цените на горивата

Политикът и бивш говорител на служебния кабинет Антон Кутев коментира, че при добро управление и ефективен контрол от страна на държавата, цените на горивата могат да бъдат удържани. В изявление за NOVA, направено в периода, когато беше говорител на правителството, той очерта механизмите, с които държавата разполага, за да влияе на пазара и да предотврати спекулативно покачване на цените.

Коментарът му беше направен в контекста на опасенията около петролното ембарго на Европейския съюз срещу Русия и действието на дерогацията за България, която позволяваше внос на руски петрол по море.

Според Кутев, към онзи момент не е имало икономически причини за поскъпване на горивата. "Държавата има своите механизми да въздейства върху пазара и в момента те се прилагат", заяви той тогава. Основната цел на договореното от България изключение беше да се гарантират по-ниски цени за българските потребители, а не да се позволи на компании като "Лукойл" да изнасят евтини горива, произведени от руски петрол, на по-високи цени.

Кутев подчертава, че кабинетът е бил предприел необходимите действия, за да се гарантира, че дерогацията ще бъде използвана по предназначение. "Ако има добро управление, цените на горивата няма да се вдигнат", беше категоричното му заключение, с което се опита да успокои общественото напрежение по темата.

