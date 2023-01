Лукашенко: Украйна не се поддава на западните провокации срещу Беларус

Думите на Лукашенко са в ярък контраст на това, което контролираната от Минск медийна машина пропагандира за Украйна.

Същевременно, на срещата с Лавров направи впечатление как Лукашенко опитва да го убеди, че каквото е обещал, каквото било нужно на Руската федерация "в този труден период", било направено. Думите на беларуския президент добре показват, че той опитва да намери изход от натиска на Кремъл беларуската армия да се включи в руска операция срещу Украйна.

"We will work together, hand in hand" - Lukashenko pledged his full support to Russia in a conversation with Lavrov. pic.twitter.com/n5t1NK1N5N