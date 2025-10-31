Лукашенко заплаши Европа с "Орешник": Ще седнем с Путин и ще нанесем удар

Беларуският диктатор Александър Лукашенко потвърди, че руската ракетна система "Орешник" ще влезе в бойна готовност в Беларус през декември, и открито заплаши Европа. Според него Минск и Москва могат да действат заедно - "ще седнем с Путин и ще нанесем удар", ако решаим, че "нещата се влошават". „Можем да нанесем удар, затова не ни провокирайте", обърна се директно към западните страни управляващият от 1994 г. лидер, цитиран от беларуската опозиционна телевизия Nexta.

Държавната информационна агенция "БелТа" също предаде изявленията на Лукашенко, който каза по време на посещението си във Витебска област на 31 октомври, че "Орешник" е мощно оръжие. "То ще бъде пуснато в употреба през декември. Защо? Искам те (опонентите в чужбина - уточнява "БелТа") да разберат, че можем да нанесем удар, ако нещата се объркат. Ще седнем с Путин, ще вземем решение и ще нанесем удар. Затова не провокирайте конфликт. В края на краищата, така започна войната в Украйна. В Донбас рускоговорещите бяха потискани, убивани и преследвани. Видях го с очите си", повтори една от най-големите опорки на Кремъл беларуският диктатор: Как Русия подготви и осъществи сепаратизма в Украйна (ВИДЕО).

Той припомни, че в Минск бяха постигнати мирни споразумения, но "опонентите" решили да действат чрез измама, което довело до сегашната ситуация: "Оказа се, че нямаше споразумение. Оказа се, че те дойдоха в Минск, за да измамят Русия и нас. Те ни мамят. Е, пожънаха това, което посеяха. Вече два милиона украинци са убити или ранени. Какъв е смисълът от тази провокация? Ние живеехме нормално. И поляците, и литовците, и така нататък", твърди Лукашенко, цитирайки невероятно завишени числа.

Още: Лъжа след лъжа: Ядрените хвалби на Путин преди "Буревестник" и "Посейдон" - със "Сармат"

Контекстът на заплахите

Думите на диктатора идват дни след като Русия се похвали с успешни изпитания на ракета с ядрено задвижване "Буревестник" и торпедо с ядрен двигател "Посейдон". Кремъл особено наблегна на първия тест в изявленията си, като Владимир Путин нарече "Буревестник" невиждано до момента оръжие. Западни анализатори обаче веднага се усъмниха в способностите на ракетата: "Буревестник" лети само на думи, вторият "Орешник" също е пълна нула: Путин само си губи времето да плаши НАТО.

След това американският президент Доналд Тръмп нареди на Пентагона да се възобновят ядрените тестове в САЩ - нещо, което не е правено от 1992 г. насам. Кремъл обаче отвърна, че неговите изпитания не са били на ядрени оръжия: Кремъл явно се уплаши от разпореждането на Тръмп за тестове с ядрени оръжия (ВИДЕО).

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна е успяла да унищожи една система за изстрелване на руската ракета със среден обсег "Орешник" (установка) - тя е била разположена вътре в Русия, в комплекса Капустин Яр. Остават още две такива, както и вероятно 6 ракети за Беларус.

Василий Малюк, ръководителят на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), потвърди за установката "Орешник". Той твърди, че операцията е от лятото на 2024 г. и не е била публично оповестена - само президентите на няколко държави са били запознати с резултатите от нея. Малюк добави, че украинската армия е поразила с дронове 48% от руските ПВО установки "Панцир" и това е приоритет в момента: Зеленски: Путин да заповяда в Покровск, ако смее. Унищожихме установка за "Орешник" и половината им "Панцир"-и (ВИДЕО).