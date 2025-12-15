Защо губим приятели?

На всеки се е случвало да загуби приятел. Както всяка важна връзка, приятелствата изискват откритост и комуникация. Някои ситуации могат да доведат до разриви и са необходими усилия, за да се поправят отношенията.

Какви грешки в приятелствата могат да доведат до раздяла и как да се поправят, споделят психолози в Huff Post. Експертите подчертават, че повечето разриви в приятелството могат да бъдат поправени, ако и двете страни са готови да положат усилия.

Защо правим грешки в приятелството?

Всички ние, без да го желаем, можем да обидим приятелите си или да допуснем грешки в един или друг момент, независимо дали това се дължи на недоразумения, причинени от различни етапи от живота, или просто защото не сме помислили, преди да говорим или действаме.

„Силните приятелства изискват грижи, последващи действия и понякога разговори, които причиняват известен дискомфорт“, отбелязва Кристин Андерсън, лицензиран клиничен социален работник.

Въпреки това, както обяснява лицензираният семеен терапевт Лейн Бейкър, границата между това да си по своята същност груб човек и просто в даден момент да проявиш грубост се определя от твоята осъзнатост, готовност да поемеш отговорност и разпознаване на възможността за растеж.

Даниел Сети, лицензиран брачен и семеен терапевт, добавя: „В истинското приятелство можете да се възстановите от грешките. Приятелствата са динамични и ние можем да се адаптираме към промените, за да продължим да растем заедно.“

Експертите са идентифицирали някои от най-често срещаните грешки, които приятелите правят, както и как те могат да бъдат поправени.

6 най-често срещани грешки в приятелството

Даване на непоискани съвети вместо подкрепа. Когато приятел сподели проблем, ние често рефлекторно предлагаме незабавен съвет, въпреки че в този момент той се нуждае само от емоционална подкрепа.

Постоянно изключване на приятел от събирания и забавления с други хора. Ако постоянно изключвате приятел от социални събирания въз основа на собствените си предположения (например, че той не би искал да отиде на събиране на двойки или че приятел с деца не би искал да отиде на събиране за възрастни), това може да бъде изключително болезнено.

Не правете предположения - оставете приятеля си да реши дали може да присъства.

Неуважение към времето на приятеля ви. Много хора са на мнение, приятелите им трябва да отделят време за теб, когато им е удобно, без да уважават техните нужди или предварителни уговорки. Тази динамика често се наблюдава между хора, които вече имат деца или връзка, и техните приятели без деца (или необвързани).

Бейкър предлага да се запитате: „Дали предположението ми съвпада с това на моя приятел?“ Винаги е най-добре да говорите с приятеля си, преди да предположите, че е на разположение.

Липса на внимание към важно събитие в живота на приятел. Пренебрегвате важни, болезнени (загуба на работа, смърт) или положителни (нова работа, нова връзка) събития в живота на приятел, защото не знаете какво да кажете или смятате, че сте твърди заети. Заетостта или страхът да не се каже нещо нередно са най-честите причини. Мълчанието обаче често се възприема като безразличие.

Редовно отменяте срещите. Макар че е нормално от време на време да отменяте среща поради умора или обстоятелства, когато това се превърне в навик, то разрушава доверието.

Пренебрегване на обстоятелствата в живота на приятеля. Обиждате се или приемате решението на приятеля си лично, вместо да обмислите настоящата му ситуация, което може да бъде болезнено и за двете страни.

Тази грешка се свежда до липса на комуникация. Решението е да се съсредоточим върху ефективната комуникация и да задаваме въпроси, за да разберем какво се случва с приятелите ни вместо да пренебрегваме събитията в живота им.

