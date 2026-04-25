Макрон обеща подкрепа за Гърция в случай на военна заплаха от Турция

Париж поема твърд ангажимент да защити суверенитета на Гърция в случай на военна заплаха от страна на експанзионистичен неин съсед. Това заяви френският президент Еманюел Макрон в петък вечерта по време на публичен диалог с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис. Макрон бе на двудневно посещение в Гърция, а въпросният открит дебат бе модериран от гръцкия разследващ журналист Алексис Папахелас.

Ако суверенитетът на Гърция в Егейско море бъде застрашен, Франция ще застане рамо до рамо с Гърция. Макрон говори за "ревизионистки" съсед, но не уточни коя държава има предвид. Въпреки това вероятно той намеква за Турция.

"Ако вашият суверенитет бъде застрашен, направете това, което трябва да направите за себе си, а ние ще бъдем до вас", заяви френският президент, цитиран от Greek Reporter.

Централният момент по време на посещението на Макрон в Гърция ще е сключването на петгодишно споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, което се очаква Макрон и гръцкият премиер Кириакос Мицотакис да подпишат в двореца Максимос в събота.

Припомняме, че дългогодишният спор между Гърция и Турция в Егейско море е един от най-напрегнатите вътрешни конфликти в рамките на НАТО. Той продължава от средата на XX век, но напрежението рязко се засилва през 70-те години след откриването на потенциални залежи на нефт и газ в Егейско море. Основният проблем е как да се разделят морските зони и кой има право да ги използва. Гърция планира да разшири териториалните си води до 12 морски мили, но Турция разглежда това като ограничение на собствените си интереси. Анкара твърди, че ако това се случи, почти цялото Егейско море ще попадне под гръцки контрол заради множеството гръцки острови близо до турския бряг. Турция дори официално е заявявала, че подобна стъпка би била casus belli (повод за война).

