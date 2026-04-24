Макрон: След 2027 г. си тръгвам от политиката (ВИДЕО)

Френският президент Еманюел Макрон обяви пред журналисти, че няма да остане в политиката след 2027 г.

Започнах като съветник (има предвид в кабинета на бившия президент Франсоа Оланд), след това бях министър (на икономиката, индустрията и цифровизацията в правителството на Манюел Валс), казва Макрон. И добавя - И после си казах, че искам да променя нещата, по-бързо, по-силно, и направих собствено политическо движение, влязох в президентството. Но това винаги е било, за да правя нещата, които смятам не просто за полезни, но и да се боря моята страна и нашата Европа да просперират. За да защитавам ценностите, в които вярвам. Не съм се занимавал с политика преди това и няма да се занимавам след това.

Припомняме, че конституцията на Франция позволява максимум два последователни мандата. За Макрон това е втори мандат, който приключва през 2027 г.

Macron says he won’t stay in politics after 2027:



I didn’t do politics before, I won’t do it after.pic.twitter.com/jBlc02uxYj — Clash Report (@clashreport) April 24, 2026