Макрон: След 2027 г. си тръгвам от политиката (ВИДЕО)

24 април 2026, 14:44 часа 462 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Френският президент Еманюел Макрон обяви пред журналисти, че няма да остане в политиката след 2027 г.

Започнах като съветник (има предвид в кабинета на бившия президент Франсоа Оланд), след това бях министър (на икономиката, индустрията и цифровизацията в правителството на Манюел Валс), казва Макрон. И добавя - И после си казах, че искам да променя нещата, по-бързо, по-силно, и направих собствено политическо движение, влязох в президентството. Но това винаги е било, за да правя нещата, които смятам не просто за полезни, но и да се боря моята страна и нашата Европа да просперират. За да защитавам ценностите, в които вярвам. Не съм се занимавал с политика преди това и няма да се занимавам след това.

Припомняме, че конституцията на Франция позволява максимум два последователни мандата. За Макрон това е втори мандат, който приключва през 2027 г.

Елена Страхилова Отговорен редактор
