Александър Томаш наруши мълчанието за ЦСКА и направи откровена изповед (ВИДЕО)

Футболният треньор Александър Томаш, който бе изчезнал от медийното полезрение в последните месеци, за пръв път даде обширно интервю след раздялата си с ЦСКА. Томаш говори в подкаста "Цената на успеха", където направи откровена изповед, в която призна свои грешки, но и не спести информация за външни препятствия по време на работата му на стадион "Българска армия".

Томаш: "Не се справих в ЦСКА"

"Няма как да отмине болката от загубения финал с Лудогорец и загубения бараж с Арда, но човек трябва да си взима поука от грешките си. В България всеки търси вината у другия, аз не съм от тези хора. Истината е една - колкото и да дълбаем, аз и моят екип имахме удоволствието да бъдем там, където искаме, и не се справихме, по-скоро аз не се справих", заяви Александър Томаш пред водещите Явор Пиргов и Милко Георгиев.

"Убеден съм, че ЦСКА всяка година трябва да играе в евротурнирите. Когато подписах с ЦСКА, казах, че ЦСКА трябва да играе в турнирите още първата година. Компромиси винаги трябва да се правят, както в едно семейство. Може би някъде направих компромис, може би някъде трябваше да направя по-голям компромис. Някои неща ще си ги запазя. Над всички трябва да е винаги ЦСКА."

"Христо Янев го познавам много добре, винаги е отдаден, както съм и аз. В ЦСКА това нещо е 24/7. Разбирам ръководството на ЦСКА, че ЦСКА е нещо феноменално и трябва да има всеки път пресконференции. Искал съм да няма пресконференции или поне да не съм аз, но се съобразих, защото знам какво е йерархия. Така съм възпитан."

"Не мога да кажа, че съблекалнята ми изяде главата, но мога да кажа, че там трябваше да направя някои компромиси. Пример - започваме подготовка на 6 януари, на 6 януари получаваме SMS от футболист, че е със счупен зъб и не може да започне подготовка. Исках този футболист, за да няма различно отношение. Не го бях пуснал допълнително. Взех си решение и този футболист дойде на лагера в Турция", каза още Томаш, цитиран от Dsport.

