Томаш за Стойчо Младенов: Покани ме у тях и каза да сложа снимка на Папазки над леглото ми

05 февруари 2026, 22:31 часа 476 прочитания 0 коментара
Бившият треньор на ЦСКА Александър Томаш коментира една от най-острите критики към него, докато бе начело на "червените". Критиката дойде от една от легендите на ЦСКА - Стойчо Младенов, който публично атакува Младенов с думите "какъв некадърник трябва да си с тия пари да не можеш да направиш отбор". По-късно Томаш срещнал Младенов и го попитал къде греши, а след дълъг спор Младенов го поканил у тях, където провели интересен разговор.

Въпреки острата критика: Томаш няма лоши чувства към Младенов

"Един ден се разхождам сам в гората и го срещам, той беше с жена си, аз съм директен човек. Той си отстояваше неговото, аз моето. След един час ми се обади и ме покани у тях. Говорихме си. Питах го къде греша. Той беше казал, че трябва над леглото снимка на господин Папазки и да му благодаря всеки ден. Казах му, че ако спечеля Купата, ще каза, че съм си сложил негова снимка. Нямам лоши чувства към господин Младенов. Бил ми е треньор, уважавам го."

"След това съм му звънял още 1-2 пъти. Човек трябва да се научи да извлича от критиката положителни неща, защото понякога критиката е болезнена. По едно време имах чувството, че ако изляза някъде, ще ме разстрелят, а в крайна сметка аз се опитвах да давам всичко, което мога", заяви Александър Томаш в подкаста "Цената на успеха", където наруши мълчанието си за ЦСКА и направи откровена изповед.

Стефан Йорданов
