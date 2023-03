Мария Габриел приветства договора за открито море

Припомняме, че държавите членки на ООН най-накрая се споразумяха за текста на първия международен договор за защита на открито море - след години на преговори. Става въпрос за крехко и жизненоважно богатство, което покрива почти половината от планетата.ОЩЕ: ООН с историческо споразумение за защита на морето

"Това има за цел да защити най-малко 30% от океана до 2030 г. в съответствие с целите на ЕС", смята Габриел.

Според нея, обединявайки сили, можем да възстановим нашите океани и води за здравето на планетата ни.

📢Do you want to be part of the movement to restore one of our most precious resources? 🌊



By joining forces, we can restore our ocean&waters, for the health of our planet.



Endorse the #MissionOcean Charter&submit your actions here!



👉https://t.co/RgmfhcuT9l #HorizonEU pic.twitter.com/I1HE2z9Qlr