Моментите, които преобърнаха живота на Владимир Зомбори

Владо Зомбори е от онези артисти, които не просто излизат на сцената – те я завладяват. С харизма и смелост да бъдеш различен, той успя да премине границите между театър, телевизия и музика, оставяйки ярка следа във всяко свое превъплъщение. Любовта му към изкуството е още от времето, когато е бил ученик, а таланта си открива, когато рязко сменя посоката. "Винаги съм бил леко артистичен и с особено чувство за хумор. В последния момент реших да пробвам с актьорско майсторство и явно съм имал талант, защото ме приеха без много усилия", сподели той в интервю за "Тук и сега" по NOVA.

Зомбори обясни защо театърът заема най-голямо място в сърцето му въпреки успехите в киното и телевизията. "В театъра светлината угасва, хората млъкват и ти имаш възможност за два часа да преживееш един чужд живот заедно с тях. Това е неповторимо", каза актьорът за директния контакт с публиката.

Фотограф: Павел Червенков

Още: Устните ми се залепиха за зъбите: Владимир Зомбори на голямата сцена преди 14 години (СНИМКА)

След триумфа си в "Като две капки вода" музиката също се оказва важна за неговото развитие. Зомбори уточни, че пеенето е било ключът към увереност още по време на кандидатстудентските изпити в Академията.

Промените

В интервюто Зомбори коментира и най-трудния период в живота си, който го променя - загубата на неговия баща в края на миналата година. "Това събитие, наред с раждането на дъщеря ми, пренареди приоритетите ми из основи. Смъртта на баща ми ме накара да осъзная, че сме тук за кратко и трябва да бъдем много отговорни към времето си".

Най-голямото чудо в живота на актьора е дъщеря му. "На първо място е детето ми. А след това - фактът, че успявам да съществувам, работейки това, което най-много обичам. Това е благодат, за която благодаря всеки ден".

Още: Владимир Зомбори за политиците: Ние сме тези, които трябва да ги управляват (ВИДЕО)

Той изрази и възхищението си към своята половинка и майка на детето му - Весела Бабинова: "Ние имаме много силна приятелска и колегиална връзка. Аз съм в нейния фен клуб. Тя е изключителен професионалист и интелигентен човек. Благодарен съм, че споделяме обща идеология за света", сподели той и допълни, че за него е трудно да си представи връзка с човек извън тяхната професия.