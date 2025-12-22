Bloomberg: "Свободният свят" се разпада отвътре

Доналд Тръмп прави големи неща във външната политика: опитва се да сложи край на войните в Украйна и Близкия изток, търси смяна на режима във Венецуела, води икономическа надпревара с високи залози с Китай. Но може би най-мащабната му и съдбовна политика е опитът му да пренастрои свободния свят.

Свободният свят – демократичните съюзници на Америка в Европа и Индо-Тихоокеанския регион – е в основата на стратегията на САЩ от десетилетия. Тези страни отдавна са най-близките приятели на Америка, стратегически и икономически. Съюзите на свободния свят осигуриха епоха на демократично господство и подкрепяха процъфтяваща международна икономика от началото на Студената война до днес. Но тези взаимоотношения никога не са били статични и Тръмп сега пренаписва правилата за членство в клуба, който управлява света.

Тръмп все още не е напуснал нито един американски съюз. Но той ги разстрои, като е наложи асиметрични търговски сделки, изтръгна огромни обещания за инвестиции в САЩ и поиска съюзниците да поемат много повече отговорност за собствената си отбрана. Разпределението на тежестите и ползите в рамките на американската система за свободен свят се променя: цената на достъпа до американския пазар и чадъра за сигурност на САЩ се покачва. Още: "Защо говорите за война с Русия? Не можете ли да четете?": Путин вкара в действие срещу НАТО "подарък" от Тръмп (ВИДЕО)

Това не е по своята същност лошо нещо: стратегията на Тръмп за свободен свят има мощен, потенциално трансформиращ потенциал. В един оптимистичен сценарий тази стратегия би могла да създаде демократична общност, която е по-добре въоръжена срещу смъртоносни противници, и съюзнически техно-икономически блок, подходящ за трудностите на съвременното съперничество. Но в по-песимистична прогноза политиките на Тръмп - и неговата хищническа етика - биха могли да подкопаят доверието и сплотеността на най-важните пактове на Америка.

Сигналите досега са противоречиви. Може да отнеме години, простиращи се отвъд президентството на Тръмп, за да се види кой резултат ще триумфира. Така или иначе, свободният свят няма да е същият.

Съюзници с безкрайни кавги

Свободният свят е продукт на Студената война. От края на 40-те години на миналия век нататък Вашингтон се изправя срещу огромния, враждебен Съветски съюз, разположен в сърцето на Евразия. В отговор той култивира партньорства със застрашени сили от двете страни. Тези взаимоотношения, в Западна Европа и Западния Пасифик, се раждат от криза. Те насърчават стратегическа общност, която насочва историята по различен път.

Съюзите на Америка стабилизират региони, които доскоро са били смъртоносни бойни полета. Те държат съветската власт под някаква форма на контрол. САЩ гарантират възстановяването на опустошените нации; те утвърждават икономическа система на свободния свят, която осигурява безпрецедентен просперитет и растеж. В продължение на десетилетия свободният свят е отборът на Америка в световната политика, защото неговите членове споделят фундаментален интерес да видят процъфтяващите демократични общества и да обуздават бруталните агресори.

Това не означава, че свободният свят винаги е бил - или някога е бил - хармоничен. Тази общност свързва страни от множество континенти, всяка с различна история, култура и стратегическо географско положение. Нейният успех изисква САЩ да поемат екзистенциални рискове и да правят огромни икономически разходи от името на партньори по другия край на света. И докато държави като Япония и Западна Германия се възстановяваха след Втората световна война с щедра помощ от САЩ, те се превръщаха в икономически съперници на Америка, дори когато оставаха нейни стратегически партньори. Съвсем естествено беше свободният свят да бъде погълнат от епични битки.

САЩ и техните съюзници се караха безкрайно за военна стратегия и споделяне на тежестта. Безгрижните европейци, каза язвително тогавашният министър на отбраната на САЩ Харолд Браун, бяха избрали „допълнително време за годишен отпуск“ пред „адекватна военна сила“. Валутните търкания и търговските спорове бяха повсеместни. „Ще се провали ли Големият алианс заради пилета?“, попита веднъж президентът Джон Ф. Кенеди.

Свободният свят се държеше заедно, най-вече защото съветската заплаха не му оставяше друг избор. Но той се държеше заедно и защото Вашингтон – докато пълното му господство след Втората световна война бавно избледняваше – периодично убеждаваше или оказваше натиск върху съюзниците си да поемат по-голяма тежест. Още: САЩ спират лотарията за зелени карти

През 60-те години на миналия век Вашингтон изнудваше финансови плащания и покупки на американско военно оборудване от Западна Германия, за да „компенсира“ разходите за поддържане на американските сили там. Позицията на САЩ, оплака се един германски служител, беше, че „ако не получим компенсациите си, ще се приберем у дома и ще ви пожертваме на руснаците“.

През 70-те години на миналия век САЩ внезапно прекратиха Бретънуудската система за международни финанси, след като тя стана твърде обременяваща; тя принуди съюзниците да приемат система от плаващи валутни курсове, която даде на Вашингтон по-голяма гъвкавост и предимство. През 80-те години Вашингтон води ожесточени търговски битки с Токио; той принуди съюзниците в Япония и Западна Европа да приемат конкурентна девалвация на долара, която привилегирова американския износ.

По същество тези борби бяха за това как да се балансират несравнимите задължения на Америка с приноса, който тя очакваше от своите съюзници. САЩ спечелиха изключително много от това, че водеха могъщ блок от сродни нации. Но за да оцелее свободният свят, неговите икономически и военни договори трябваше да бъдат предоговорявани от време на време.

Търговията е оръжие

Тръмп смята, че те са узрели за предоговоряване отново. Основното му външнополитическо убеждение е, че САЩ постоянно са измамени от сделките със съюзниците. „В продължение на десетилетия Япония и други нации се възползват от Съединените щати“, пише той преди близо 40 години. „Защо тези нации не плащат на Съединените щати за човешкия живот и милиардите долари, които губим, за да защитим техните интереси?“

Тръмп заплаши да разкъса Организацията на Северноатлантическия договор и други съюзи още през първия си мандат; мнозина се опасяваха, че може да го направи през втория си. Но той избра да запази геополитическото влияние, което тези пактове му предоставят, като същевременно агресивно предопределя условията им.

Президентът принуди почти всички съюзници на САЩ – Япония, Южна Корея, Обединеното кралство, Европейския съюз – да приемат небалансирани търговски сделки. Тези споразумения налагат по-високи американски тарифи върху съюзнически стоки, отколкото обратното: Това е обратното на старата формула за свободен свят, отразяваща убеждението на Тръмп, че страните трябва да плащат, за да участват в несравнимия потребителски пазар на Америка.

Сделките също така изискват от съюзниците да вливат пари в американската икономика, като купуват оръжия, технологии, енергия и селскостопански продукти – и като правят огромни инвестиции в рамките на тарифната стена, която Тръмп е изградил около САЩ. Още: Тръмп: Доближаваме се до нещо, Украйна трябва да побърза (ВИДЕО)

Южна Корея обеща да инвестира 350 милиарда долара в корабостроене, полупроводници и други сектори. Австралия налива средства в ключови партньорства за минерали и американската подводна индустриална база. Япония е отговорна за 550 милиарда долара. Тайван предлага да помогне за разширяване на производството на полупроводници в САЩ.

Америка някога е гарантирала икономическото възраждане на своите съюзници. Сега Тръмп очаква тези съюзници да гарантират американски индустриален ренесанс.

Администрацията на САЩ също така радикално преразглежда отбранителните пактове. За да се запази подкрепата на САЩ, съюзниците са длъжни да увеличат значително разходите си за отбрана – до 3,5% от БВП в рамките на НАТО и подобни или дори по-големи суми в Западния Пасифик. Част от тези пари ще плащат за американски оръжия, стимулирайки американската отбранителна индустриална база. По-голямата цел е да се издигне стратегическата отговорност напред, като съюзниците на фронтовата линия станат по-способни партньори в собствената им отбрана.

„Дните, в които Съединените щати подкрепяха целия световен ред като Атлас, отминаха“, се казва в наскоро публикуваната Национална стратегия за сигурност на Тръмп. Неговата администрация до голяма степен предаде на европейците тежестта на подкрепата за Украйна и съпротивата срещу руската хибридна война, като същевременно започна скромно изтегляне на войските от континента. Служители на Пентагона засилват натиска върху Европа да поеме водеща роля в защитата на своята територия още през 2027 г., изключително амбициозен срок.

Американските служители едновременно подтикват Южна Корея да поеме по-голяма отговорност за конвенционалната отбрана на полуострова и призовават азиатските съюзници да изяснят какво ще правят, ако Тайван бъде нападнат. „Примерните съюзници“, както се изразява министърът на отбраната Пийт Хегсет, могат да разчитат на американската сила като опора. Но те сами полагат по-голямата част от усилията.

„Светът все още може да има американския отбранителен чадър и търговска система. Но той трябва да започне да плаща справедливия си дял за тях“, обясни по-рано тази година съветникът на Тръмп Стивън Миран. Какво ще причини това на общността на свободния свят, изградена от Америка?

Победа над Китай чрез сътрудничество

На теория ефектът би могъл да бъде ободряващ. Свободният свят стана военно небалансиран по време на ерата след Студената война, тъй като съюзниците се разоръжиха и разчитаха повече на еднополярна Америка. Европейските лидери, като например германския канцлер Ангела Меркел, безкрайно възхваляваха добродетелите на либералния международен ред, но не направиха много, за да го защитят.

Източноазиатските страни, като Япония и Тайван, твърдяха, че са изправени пред екзистенциални предизвикателства от Китай, докато прехвърляха риска на Вашингтон. В продължение на години ситуацията със сигурността в Европа и Западния Пасифик се влошаваше, докато твърде много самодоволни съюзници се колебаеха.

Ще е необходим по-добре въоръжен свободен свят, чиито държави на първа линия са въоръжени до зъби, за да се сдържат Китай и Русия днес. Много „ястреби“ в Япония, Полша и други уязвими страни не са толкова ужасени от исканията на Тръмп; те разбират, че е била необходима известна шокова терапия, за да се накарат бавно развиващите се във военно отношение демокрации да се заемат сериозно с отбраната си. И ако резултатът от по-големите разходи е достъп до по-добри американски технологии – независимо дали става въпрос за най-съвременни противоракетни отбранителни системи, ядрено задвижвани подводници или ракети „въздух-въздух“ – резултатът може да бъде военно-технологично сътрудничество на по-високи нива на способности. САЩ, казва американският военен министър Пийт Хегсет, изграждат „мощен споделен отбранителен щит със съюзниците по целия свят“. Още: Или пари днес, или кръв утре: Туск със зловещо предупреждение към ЕС

Провеждано внимателно, споделянето на икономическата тежест, което иска Тръмп, може да има и взаимно укрепващи ефекти. Американската реиндустриализация може да бъде колективна печалба за демокрациите, ако алтернативата е жизненоважни индустрии, доминирани от Китай. Южна Корея прокарва инициативата си „Да направим американското корабостроене отново велико“ отчасти за да угоди на Тръмп, а отчасти защото САЩ не могат да осигурят океанските общности, ако не могат да произвеждат кораби.

По-голямата награда може в крайна сметка да бъде по-интегрирана екосистема за иновации и производство – такава, в която САЩ и техните съюзници обединяват капитал, технологии и производствен капацитет, за да запазят военната си сила и да попречат на Китай да управлява световната търговия.

Втори китайски шок

Тръмп настоява съюзниците „да станат активни заинтересовани страни във възраждането и устойчивостта на американската вътрешна индустриална и технологична база“, каза ми бившият заместник-министър на отбраната Колин Кал. (Кал, който е служил в администрацията на президента Джо Байдън, е и мой колега в Macro Advisory Partners.) Тази стратегия се основава на инициативи от ерата на Байдън, като например споразумението за ядрени подводници AUKUS с Австралия и Обединеното кралство, което започна да обединява производствените възможности на големите демокрации.

Ако обедини силите си в ключови индустрии – независимо дали става въпрос за подводници, полупроводници или изкуствен интелект – това би могло да трансформира американските съюзи в „интегрирани стратегически икономически блокове“, казва Кал, които могат по-добре да балансират Пекин и други враждебни играчи. По същия начин, пребалансирането на търговските връзки между САЩ и техните съюзници би могло да катализира съгласуваните усилия за притъпяване на „втория китайски шок“ – потоп от стоки, произведени в Китай.

Може дори да има противоречащи на интуицията политически ползи от търсенето на изгодни сделки на Тръмп. Неговият стил на преговори е груб, но получените сделки помогнаха на най-категорично националистическия президент в съвременната история да се помири, засега, със съюзите на Америка за свободния свят. Ако Тръмп им даде тези връзки, печата на одобрение от MAGA, това би могло да помогне за стабилизирането им за известно време напред.

Потенциалният позитив от политиките на Тръмп е реален, но потенциалният недостатък може да бъде сериозен.

Митата са приемливи с мярка

Първо, има предизвикателство за калибриране. Периодичното ребалансиране на съюзите е здравословно, когато се прави с мярка. Но Тръмп понякога изглежда решен да грабне всичко, което може. Като изисква едновременно икономически и военни отстъпки, като същевременно наказва съюзниците с мита, той поставя приятелски настроени лидери в неудобни позиции. Добавете унижения като имиграционния рейд в Джорджия, който постави стотици южнокорейски работници във вериги, и рискът от политически ответен удар нараства.

Полученият гняв може да усложни управлението на съюзите в дългосрочен план, дори в азиатски страни, чиито правителства нямат друга добра алтернатива, освен да умилостивят Тръмп. Това вече оказва влияние в Европа, където руският лидер Владимир Путин е единственият световен лидер, на когото съюзническите обществености се доверяват по-малко, отколкото на Тръмп. (Зад затворени врати много европейски лидери сякаш чувстват същото.)

Второ, споделянето на тежестта може да изглежда като сваляне на тежестта, особено когато се извършва от президент, който толкова остро критикува американските съюзи в продължение на толкова много години. Ако САЩ прехвърлят твърде много отговорност на съюзниците на първа линия, това рискува да подкопае вярата им, че Вашингтон ще се намеси в криза - особено след като Тръмп обмисля по-голямо изтегляне на войски от Европа, намалява подкрепата за балтийските държави и настоява Украйна да приеме мирно споразумение до голяма степен при руски условия.

Европа, заяви по-рано тази година германският канцлер Фридрих Мерц, трябва да „постигне независимост от САЩ“. Съюзниците от Западния Тихоокеански регион се притесняват, че Тръмп може да предвещава бъдеще, в което Америка се оттегля - ето защо тътенът за ядрени оръжия в Сеул и Токио става все по-силен. Ако пребалансирането изглежда като прикритие за съкращения, доверието в американските съюзи ще се срине и светът ще навлезе в една изключително нестабилна епоха.

Този проблем се утежнява от смесени сигнали и объркани приоритети във Вашингтон. Много съюзници на САЩ биха могли да аплодират премахването на режима на Николас Мадуро във Венецуела, ако това се направи бързо и компетентно. Но колкото по-дълго мощна американска флотилия патрулира Карибите, толкова повече Америка рискува да отклони ресурси от други региони. Още: Тръмп подписа рекорден бюджет за отбраната на САЩ

Междувременно, бюджетът за отбрана на САЩ получи еднократно увеличение от 150 милиарда долара по-рано тази година, но бъдещата му траектория е несигурна. Ако разходите за отбрана стагнират, докато Вашингтон изисква все повече от своите съюзници, увереността ще пострада, тъй като способността на Америка да се справя с военните предизвикателства намалява.

Трето, транзакционният, нелиберален подход на Тръмп подкопава споделените ценности. По време на няколко пътувания до съюзници на САЩ или близки партньори по сигурността тази година чух дълбоки опасения за съдбата на американската демокрация, тъй като Тръмп натрупва власт и атакува дългогодишни норми у дома. Принципната подкрепа за демокрацията в чужбина е до голяма степен отсъстваща. Политическата намеса от името на нелиберални популисти, други силни личности и десни съюзници е налице.

Стратегията за национална сигурност на Тръмп обвинява свободно избраните европейски правителства в управление чрез репресии и обещава да култивира „съпротива... в рамките на европейските нации“. По-дълга, непубликувана версия на документа, според медийни публикации, призовава за опит за разбиване на Европейския съюз и заобикаляне на Г-7 - клубът на най-богатите демокрации в света - с „Core 5“, която включва Русия и Китай (заедно с Индия и Япония). Миналата седмица Тръмп предприе стъпка, която заплашва да подкопае дългосрочната сигурност на демокрациите - одобри продажбата на мощни чипове Nvidia H200 на Китай - като част от стремежа към тесни, краткосрочни икономически печалби.

Тръмп често изглежда по-съгласен, идеологически и инстинктивно, с водещите световни диктатори, отколкото с близките на Америка демокрации. САЩ имат геополитически интереси отвъд съдбата на демокрацията, но това, което отдавна отличава свободния свят, е дълбока общност на ценностите, която сега е в опасност.

Всичко това е свързано с един последен риск: целта на Тръмп може да е по-малко целенасочена, отколкото хищническа. Тръмп никога не е проявявал особена привързаност към съюзниците. Той говори с езика на едностранното предимство, а не с колективната сила. Той проявява истинска загриженост за съюзниците само когато Америка се нуждае от нещо от своите приятели, като например помощ за осигуряване на вериги за доставки на редкоземни елементи. Той дори е размишлявал върху заграбването на земята им (Гренландия). Още: Тръмп и осемте войни, на които е "сложил край"

Резултатът е, че Тръмп просто се опитва да извлече колкото се може повече печалба от страните, отчаяни да запазят подкрепата му. С течение на времето това е рецепта за отслабване на силата и солидарността на свободния свят, а не за подпомагане на неговия нов просперитет.

Въпросът за следващия президент

Трудно е да се разбере Тръмп, защото потенциално полезните му политики непрекъснато се конкурират с по-вредните му навици. Бъдещето на свободния свят зависи от това дали Тръмп може да се противопостави на съюзниците на САЩ, като същевременно утвърждава общи ценности и интереси. То може да зависи както от наследниците на Тръмп, така и от самия Тръмп.

Ако Тръмп бъде последван от някой, от която и да е от основните партии, който говори идиома на споделената демократична цел, този президент може да използва постиженията на Тръмп – а именно появата на по-добре въоръжена, по-индустриално интегрирана общност – като основа за нова ера на колективна сила. В този сценарий Тръмп може да бъде възприеман като баща на укрепен свободен свят.

Като алтернатива, Тръмп може да бъде наследен от президент, който се обляга по-силно на едностранчивите, квазиизолационистки аспекти на идеологията на MAGA. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс, например, е изпълнен с презрение към американските съюзници и задграничните ангажименти. В този сценарий всяка претенция за единство на свободния свят може да се изпари и президентството на Тръмп ще отбележи началото на края.

Резултатът е несигурен и залозите са огромни. Само по-дълбоко сътрудничество ще позволи на демокрациите да постигнат геополитическа устойчивост, без да губят икономическа ефективност. Само общи усилия ще генерират способности за посрещане на военни предизвикателства от Пекин и Москва и ще гарантират, че революционните нови технологии ще бъдат усвоени от приятелите на свободата, а не от нейните врагове.

Свободният свят може да изглежда като старомодна концепция 35 години след края на Студената война. Но толкова много неща все още зависят от това дали САЩ ще укрепят - или ще разрушат - общността, която е създала съвременния свят.

Автор: Хал Брандс за Bloomberg