Паунова: Фризьор, гримьорка и чистачка можаха да бойкотират bTV, "журналисти" - не

22 декември 2025, 11:22 часа 471 прочитания 0 коментара
Как фризьорът, гримьорката и чистачката на bTV отказаха участие в сутрешния блок, за да подкрепят Мария Цънцарова (а Росен Цветков - не). Такава история разказа във Фейсбук журналистът Полина Паунова.

Тя разкритикува "пълнежа на нюзрума" - колегите на отстранената Цънцарова, които не са изразили позиция  по отношение на случващата се чистка, и негласно са подкрепили действията на медията.

Критики към Росен Цветков

Основните критики на Паунова са насочени към разследващия журналист Росен Цветков - новият временен водещ на сутрешния блок.

"През следващите две седмици заедно с колегата ми Гергана Венкова ще се редуваме и ще бъдем с вас в първите часове на деня. Златимир Йочев, който обикновено ви посреща този час, е в коледна отпуска, която е планирана" - с тия думи работещият в bTV Росен Цветков откри сутрешния блок на телевизията. Все едно Мария Цънцарова никога не я е имало. И разбира се, с малка закачка - Златимир обикновено посрещал зрителите “в този час” (wink-wink). Щото нали жълтите медии разказаха предварително, че Мария не искала да става рано и затова сама се маха от блока. Впрочем, тая тактика с подмятанията за “този час” е намек-самопризнание кой е организирал жълтите публикации, за да подгрее отстраняването на Цънцарова. Но това са детайли", пише Паунова.

И пита как в възможно "да се водиш журналист, по условие работата ти да е свързана с това да разкриваш истината и да излезеш, за да дрънкаш неистини в ефир?"

"Ще кажете, че премълчаването не е лъжа. Аз пък ще кажа, че премълчаването в тая ситуация е повече от съучастие. Това е легитимация, саниране на цензурата", коментира Паунова.

История за бойкота на една гримьорка, фризьор и чистачка

Паунова разказа за казус от тази сутрин, при който се е стигнало да отказ от участие в ефир от страна на трима души извън гилдията - гримьорка, фризьор и чистачка.

"Тази сутрин в блока е трябвало да има следната история: гримьорка и фризьор от медията да преобразят в ефир чистачка в телевизията - знаете, тия празнични материали в стил "По Коледа стават чудеса". Да де - ама след линча на Мария в петък, фризьорът и гримьорката са се обадили и са отказали участие в знак на солидарност с водещата. Доколкото колегите в нюзрума разказват - се е започнала една суетня и чудене "как да кажем на чистачката, че уговорката за разкрасяването ѝ отпада". И докато са се чудили кой и кога да се обади на жената…. Тя сама се звъннала, за да каже, че при това положение не иска да участва", разказва Паунова.

И допълва: "Това е хубава Коледна история, всъщност. Намерили са се трима души, които със своите лични постъпки да подкрепят свободата на словото. Впрочем, тая история е и доста разобличаваща: гримьорката, фризьорът и чистачката в bTV са по-загрижени и по-солидарни, отколкото пълнежа на нюзрума".

Позицията на Цънцарова и Лора Крумова

Полина Паунова коментира и потвърждението за сваляне от кран, дошло от самата Мария Цънцарова днес на нейния Фейсбук профил.

"Не знам дали се разбира, че в днешния ден да си Мария Цънцарова и да напишеш "всичко е вярно", докато от bTV са обявили, е с теб се "води диалог", е смелост, която не е проявявана от никого другиго никога друг път в новата история на заличаванията от частните телевизии. Всички досега измълчаваха "прекратените си договори" и проговаряха по-късно. Мария го направи в реално време", пише Паунова.

По нейни оценки подкрепата на Лора Крумова за колежката й също е безпрецедентна.

"Водещ от друга телевизия, който обаче е също толкова заплашен от "сваляне от екран" да се обяви в защита на колега (когато пълнежът на нюзрума и студиата на bTV мълчи в по-голямата си част). Както Лора написа преди малко: "Мария е по-смела от всички нас. С ясен и чист глас, когато срещу нея стои цяла корпорация"", написа още Полина Паунова.

Десислава Любомирова
