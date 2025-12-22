Ако Путин пак каже "не", време е за "Томахоук": И Орбан се сети, че падне ли Украйна, Унгария ще загази (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украйна остава изцяло посветена на това да бъде постигнат устойчив мир. Русия остава напълно посветена да постигне мир в Украйна. Това са две ключови изречения от две отделни публикации в социалната мрежа "Х" на Стив Уиткоф, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток. Дори „званието“ на Уиткоф показва колко безумна е цялата конструкция в преследване на мир.

Двете публикации на Уиткоф обаче са коренно различни. Тази за Украйна и преговорите с нея плюс европейски представители, е двойно по-дълга и с повече обяснения. Най-важното – обсъждан е планът от 20 точки, който остана от първоначалния вариант от 28 точки, за който подозренията са, че е писан под диктовката на Кремъл. Обсъждани са позиции за Многонационална рамка за гаранции за сигурност за Украйна. Обсъждан е и план за икономически възстановяване и развитие на Украйна. "Мирът трябва да бъде не само прекратяване на военните действия, но и достойна основа за стабилно бъдеще", пише Уиткоф:

Over the last three days in Florida, the Ukrainian delegation held a series of productive and constructive meetings with American and European partners.



The Ukrainian delegation included Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine, Rustem Umerov, and the… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) December 21, 2025

Публикацията му за Русия обаче е направо лаконична. "Русия високо цени усилията и подкрепата на Съединените щати за разрешаване на украинския конфликт и възстановяване на световната сигурност", пише специалният пратеник за Близкия изток на Тръмп и буквално това е всичко:

Over the last two days in Florida, the Russian Special Envoy Kirill Dmitriev held productive and constructive meetings with the American delegation to advance President Trump’s peace plan on Ukraine.



The American delegation included Special Envoy Steve Witkoff, Jared Kushner,… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) December 21, 2025

Много конструктивни преговори – така лаконично отговори на въпрос на ТАСС Кирил Дмитриев, ръководителя на руската делегация, която отиде в САЩ и води разговори по темата за мир в Украйна на 20-21 декември. А тази сутрин ТАСС публикува новина, че преговорите са завършили – и нито думичка как точно, дори тривиално клише. За сметка на това обаче вчера Юрий Ушаков, един от основните съветници на руския дикатор Владимир Путин, директно каза пред ТАСС, че "няма сериозна дискусия" за тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ. Ушаков каза и, че промените, които Украйна и Европа прокарват в първоначалния мирен план от 28 точки, "блокират устойчив мир". Това е пореден явен знак, че Путинова Русия изобщо не иска сериозно мир, докато не успее да подчини изцяло Украйна.

Гръмки думи, невидими действия

"Ако Путин каже "не", трябва коренно да променим нещата, включително да дадем на Украйна ракети „Томахоук“, с които да ударят заводите за дронове и ракети в Русия. Бих заложил всичко, ако Путин каже "не" - думите са на сенатора-републиканец Линдзи Греъм, той ги каза пред MSNBC.

Senator Lindsey Graham:



If Putin says no, we need to dramatically change the game — including giving Tomahawk missiles to Ukraine to hit the drone and missile factories that exist in Russia. pic.twitter.com/NmU70JOGKh — Clash Report (@clashreport) December 21, 2025

Само че американският вицепрезидент Джей Ди Ванс ясно показа, че в Белия дом изобщо не мислят сериозно, както говори Греъм. Ванс пак се заяде с Украйна – администрацията на Тръмп предпочитала да подкрепя американските пенсионери, а не да праща "парите им" на Украйна.

JD Vance:



We believe in honoring your father and mother rather than shipping all of their money off to Ukraine. pic.twitter.com/knyUrlxtZ1 — Clash Report (@clashreport) December 21, 2025

"Путин разполага със 140 млн. души. НАТО общо разполага с 1 млрд. души. Във всеки аспект сме по-силни от Русия" - това пък са думи на генералния секретар на ООН Марк Рюте пред германския таблоид "Билд", който каза и, че "следващата атака ще е фатална за Путин". В ново интервю Рюте заяви, че западните съюзници се стремят да подсигурят Украйна чрез тристепенна система от гаранции. Първата степен – достатъчно силна украинска армия. Втората степен – Коалицията на желаещите, която да помага военно и технологично на Украйна, а Рюте не изключи това да включва и мироопазващ контигент в Украйна, но концепцията се разработва в момента, като включва елементи за действия по въздух, море и суша. Трета степен – ангажиментите на САЩ. Какви ще са точно, Рюте много-много не коментира по същество, освен втръсналите хвалебствия как Тръмп бил посветен на това да осигури мир в Украйна.

И предвид хаосът с говоренето, съпоставен с действията, изпъкнаха думи на унгарския премиер Виктор Орбан, отдавна осветлил се като добър политически проводник на желанията на Путин що се отнася до Европа. Сега обаче Орбан констатира, че ако Украйна вземе да падне под руски ботуш, това щяло да е проблем и за Унгария. Това не било в интерес на Унгария и Унгария щяла да работи да не се случи. Орбан направи и алюзия: Цената на един имот зависи от това и кои са ти съседите. После обаче мина в линията на кремълските наративи: 58% от газа, влизащ в Украйна, минавал през Унгария, а Унгария прехвърляла руски газ за Украйна - светът бил малко по-сложен, отколкото изглеждало на Брюксел. Накрая, познато клише: Войната разрушава Украйна, само мирът ще я подсили. Какъв точно мир, стъпка по стъпка и детайл по детайл, Орбан не обясни:

Orbán says that if Ukraine loses, Hungary will face problems



“The collapse of Ukraine would be a serious problem for Hungary. Therefore, it is in our interest not only to prevent Ukraine’s collapse, but also to do a great deal to ensure that it does not happen. War does not… pic.twitter.com/2RCe42lfoo — NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Малък спад в сухопътната военна активност в Украйна на дневна база съгласно украинския генщаб, но тя пак остава много висока. На 21 декември са станали 223 бойни сблъсъка, с 12 по-малко спрямо 20 декември. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 50 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е със 116 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3177 изстреляни снаряда, като това е с около 500 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 3248 FPV дрона, което е с около 400 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

57 руски пехотни атаки са станали в Покровското направление, като отново украинският генщаб включва самия Покровск като място на боеве, Мирноград обаче липсва, но със сигурност там няма особена промяна, което личи и от сводките на най-големите руски военнопропагандни канали в Телеграм. В село Светло, западно от Мирноград, беше издигнато руско знаме. В съседното от юг Олександриевско направление са спрени 17 руски пехотни атаки, а още по-на юг, в района на Гуляйполе, Запорожка област, са станали 11 руски пехотни атаки (ВИДЕО, 18+ - боевете при Добропиля, да не се бърка с едноименния град северно от Покровск). Североизточно от Покровск, от Торецк към Константиновка, са извършени 27 руски пехотни атаки. В Лиманското направление е имало 19 руски пехотни атаки, а в най-северната част на Харковска област, при Вовчанск, е имало 16 руски пехотни атаки.

Ukraine's 25th Airborne Brigade survived a Russian drone swarm attack in Pokrovsk with nearly 20 FPVs launched in two minutes, averaging one every three seconds, suffering no casualties. pic.twitter.com/6YYup1V4LU — WarTranslated (@wartranslated) December 21, 2025

Drone operators from Ukraine’s 79th Air Assault Brigade destroyed a D-20 howitzer in Hrodivka, southeast of Myrnohrad, on the Pokrovsk front. After hitting the gun twice, they spotted Russian troops trying to flee with remaining ammo in a “Bukhanka” van, both were taken out. pic.twitter.com/BkIceLxF1x — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 21, 2025

Руският канал в Телеграм, който следи изкъсо действията на руското направление "Запад", съобщава за хаос в действията на 272-ри мотострелкови полк близо до Купянск. Били дадени нереалистични заповеди да бъдат превзети Пищане, Куриловка и Купянск-Узловой (важни опорни точки по река Оскол), след като полкът няма достатъчно хора и дронове за това. Частите за безпилотни летателни апарати са в такъв недостиг, че войниците са принудени да ги купуват със собствени пари, отделно се прехвърлят хора от рота в рота на полка, за да има някакъв шанс да се извърши поредната офанзивна операция:

Russian occupiers in "captured" Kupiansk made a sudden "goodwill gesture" and fled their positions. Their commander appears to be feeling unwell. pic.twitter.com/t09y9dpzgv — WarTranslated (@wartranslated) December 21, 2025

В нов свой анализ, украинският военен експерт и о.з. полковник Константин Машовец коментира ситуацията в Лиман и Северск. За Лиман той отчита, че руснаците се мъчат да подсигурят северния (Ярово - Новоселовка – Дробишево – Пришиб) и южния фланг (Диброва и Ямпол). Машовец казва, че от север руснаците нямат особени успехи, има и кадри, които потвърждават това, при Шандриголово и река Нитриус (ВИДЕО, 18+), обаче от юг руски части са заобиколили Ямпол и са стигнали до пътя Закитно – Лиман. Руски части държат няколко блока в югоизточните покрайнини на самия Лиман и в близко бъдеще от там ще има атаки към града. Освен окупацията на Лиман, руското военно командване ще иска напредък и до границата Святогорск – Сосново тоест поставяне под контрол на целия северен бряг на река Северски Донец, от Святогорск до Закитно. Ако Въоръжените сили на Украйна удържат повече или по-малко голям плацдарм на река Северски Донецк в този район, по-нататъшните настъпателни действия на врага в посока Славянск от тази посока ще бъдат значително усложнени – защото руската цел е на възможно най-широк фронт да бъдат подсигурени подстъпи към Славянск, добавя Машовец.

Що се отнася до Северск, украинският военен експерт казва, че градчето вече е в руски ръце – същото каза и Владимир Путин в годишната си "Пряка линия". Така от юг руснаците укрепват фланга за атака към Лиман и Закитно. Машовец критикува и сравнително бързата загуба на уж укрепени украински позиции при река Бахмутка, които е трябвало да са сериозна предварителна линия за защита на Славянск. За Северск американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) коментира, че на Русия са ѝ трябвали 41 месеца, за да превземе градчето с население под 11 000 души преди войната, а става въпрос за напредък от 12 километра на запад от Лисичанск. От Северск до Славянск разстоянието е 30 километра.

Продължава и фокусът на обществено внимание за малкото украинско селце Храбовске (Грабовско), което се намира на самата граница между Украйна и Русия, в Сумска област. Популярният украински телеграм проект Deep State твърди, че депортацията на 50 украински граждани там е станала възможно, защото украинските войници, отговарящи за защита на селото, са действали безотговорно. Проектът казва, че войниците дали личното си оръжие на жителите на селото, за да се пазят сами, както и че не обръщали особено внимание на руските дронове. Сега селото е атакувано от украински дронове, то се намира в сива зона и не е ясно дали руснаците имат апетит да се укрепят там и да опитат по-дълбок пробив. Украинският военен телеграм канал "Офицер" коментира, че този случай е особено показателен как в по-спокойни райони някои командири и подчинените им се отнасят към задълженията си. Дано това е урок за мнозина, добавя каналът, който казва и, че някои командири там цял ден уверявали, че всичко е наред, докато нещата не са лъснали и лъжите им са били нагледно разобличени:

Подобен опит за руски пробив е имало и в село Сотницки Казачок, също на границата, но в Харковска област (15 километра източно от Грайворон, Белгородска област). Как обаче е действала украинската армия там – доста по-различно, вижте долното видео. Според ISW, двете руски атаки са пореден опит на кремълската пропаганда да убеди Запада, че фронтовата линия в Украйна се разпада и руснаците печелят. Засега обаче няма данни за ново струпване на руски сили с цел опит за нов, по-мащабен руски пробив в Харковска или Сумска област, а ISW обръща внимание как руснаците атакуват в Сотницки Казачок с две роти, скупчени близко един до друг войници, което ги прави лесни жертви на ударите с дронове и артилерийския обстрел на украинците. Отдавна в Източна Украйна руснаците действат с малки щурмови групи, 2-3 най-много 5 войници, които да бъдат по-трудни цели за дронове и артилерия – а в този случай изглежда става въпрос за тотална липса на компетентност. В следващите дни Русия може да опита още такива операции през границата, за да влияе на преговорите за мир, заключва ISW – Още: Зеленски назова константите и променливите в уравнението за мир. Армията на Путин "евакуира" украински граждани в Русия (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ukraine's 47th and 22nd Mechanized Brigades repelled a Russian assault on Sotnytskyi Kozachok in northern Kharkiv Oblast, forcing the enemy to retreat with losses, Joint Forces reported. https://t.co/FBzfWy25DH pic.twitter.com/WFdlVxsm43 — WarTranslated (@wartranslated) December 21, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 86 далекобойни дрона, като около 50 от тях са били клас "Шахед". Общо 58 дрона са били свалени съгласно сводката на украинските ВВС. Записани са удари на 12 места от преминалите през украинската ПВО дронове. В Житомирска област руските дронове са поразили транспортна и жп инфраструктура, предизвикали са и катастрофа на локомотиви, съобщава украинската спешна служба. В Одеса има пожари след руски удари по енергийни обекти, щети има и в складове за торове и селскостопанска техника. Руски дронове са поразили административни и жилищни сгради в Павлоград и Кривой Рог - Още: Пожари на тръбопровод, кораби и кейове: Резултатът от украинска атака с дронове в Русия

За финал - бившият украински президент Петро Порошенко, който отдавна се забърка в куп скандали, заяви, че новите украински ракети "Фламинго" не стрували нищо и били ефективни само ако се ползват заедно с ракети "Нептун", иначе нищо не постигали, имали само психологически ефект. Но BBC излъчи репортаж от завод, който произвежда "Фламинго":

People's Deputy and fifth president of Ukraine Petro Poroshenko commented on the FP-5 Flamingo missile, saying, “They exist, but they don’t hit targets. They look impressive on launch, but rely on old engines from a limited stockpile I created. Flamingo only works effectively… pic.twitter.com/oDVjDztB1w — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 21, 2025

BBC's crew visited a secret facility producing Ukraine’s Flamingo cruise missile and long-range drones. To protect the location, reporter Jonathan Beale was blindfolded en route, and no footage was taken that could reveal the site. The project remains one of Ukraine’s most… pic.twitter.com/ZlFRCdkTwZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 21, 2025