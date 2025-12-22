Еди Рама връща TikTok в Албания

Албанският премиер Еди Рама обяви, че забраната на социалната мрежа TikTok, която беше въведена преди това в страната, ще бъде премахната, съобщи македонската медия "Булевард". Припомняме, че през декември миналата година Рама обяви едногодишна забрана на социалната мрежа в страната си, заради инцидентите с млади хора. Решението за премахване на забраната, според Рама, идва след интензивни консултации и анализ на въздействието на платформата върху гражданите и дигиталната комуникация. Рама изтъкна, че правителството преразглежда решенията на съвета за реакции от обществеността и бизнес общността, които показаха значителната роля на TikTok като инструмент за информация, образование и популяризиране на местни творци.

Албания ще разчита на регулацията

Според съобщенията премахването на забраната позволява свободен достъп до приложенията в съответствие със законите и че ще разчита на регулаторите.Правителството, както посочи Рама, работи върху рамка за защита на поверителността и безопасността на потребителите, така че да е възможно да се поддържа използването на платформата.

Решението идва в момент, когато много страни по света преразглеждат регулацията на социалните мрежи поради опасения относно безопасността на данните и влиянието върху младите хора.

Рама подчерта, че Албания ще продължи да следва най-добрите международни практики и стандарти за регулиране на цифровите платформи. ОЩЕ: Албания казва край на ТикТок, но все още не завинаги