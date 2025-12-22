Лайфстайл:

Проверяват камерите в училищата в "Люлин"

22 декември 2025, 10:59 часа 362 прочитания 0 коментара
След случая с неправомерно видеонаблюдение в тоалетните на столичното 138 училище кметът на район "Люлин" Георги Тодоров е изискал от директорите пълна и подробна информация за наличното видеонаблюдение, начина на неговото изграждане, съгласуване и съответствието му с действащото законодателство и подзаконови нормативни актове. Целта е да се гарантират сигурността и правата на децата в образователните институции в района.

Паралелно с това районната администрация ще извърши цялостен одит на всички системи за видеонаблюдение в училищата. Резултатите от проверката ще бъдат обявени публично.

Сигурност и доверие

Кметът на Люлин подчертава, че образователната среда трябва да създава сигурност и доверие.

"Училището трябва да бъде мястото, където децата се чувстват защитени, а не наблюдавани по начин, който нарушава личното им достойнство. Това е граница, която не подлежи на компромис", е позицията на районния кмет. Той изразява пълно разбиране към тревогата на родителите и заявява, че спокойствието на семействата и защитата на децата стоят над всякакви административни удобства или пропуски.

Тодоров призовава всички родители, при съмнение или установяване на нередност, незабавно да уведомяват районната администрация. Всеки сигнал ще бъде разгледан сериозно, проверен и ще последват действия.

Виолета Иванова
