Престолонаследникът на Дубай се срещна с Илон Мъск (СНИМКИ)

Престолонаследникът на Дубай Шейх Хамдан бин Мохамед бин Рашид Ал Мактум се срещна с Илон Мъск, главен изпълнителен директор на „Екс“, „Спейс Екс“, „Тесла“ и „Старлинк“, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ. Срещата подчерта утвърждаването на Дубай като международна технологична и иновационна дестинация, готова да се възползва от най-новите постижения и решения като част от цялостна визия, подсилена от трайни партньорства с водещи световни технологични компании.
Ал Мактум потвърди, че ОАЕ и Дубай продължават да вдъхновяват иновациите с изключителни законодателни рамки, ефективни международни партньорства и устойчиви инвестиции в човешки капитал.
Илон Мъск похвали далновидната визия на ОАЕ и значителния напредък, който те са постигнали в областта на технологиите, изкуствения интелект и космическите изследвания.
Hamdan bin Mohammed meets with Elon Musk, CEO of X, SpaceX, Tesla, and Starlink, in the presence of Maktoum bin Mohammed. The meeting took place at His Highness's majlis in Nad Al Sheba. @HamdanMohammed I @elonmusk pic.twitter.com/MXlXcyUFW0— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 21, 2025
BREAKING: Dubai Crown Prince Sheikh Hamdan bin Mohammed meets Elon Musk in Dubai pic.twitter.com/aM1LoF31Gr— Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) December 21, 2025