Престолонаследникът на Дубай се срещна с Илон Мъск (СНИМКИ)

22 декември 2025, 11:10 часа 313 прочитания 0 коментара
Престолонаследникът на Дубай Шейх Хамдан бин Мохамед бин Рашид Ал Мактум се срещна с Илон Мъск, главен изпълнителен директор на „Екс“, „Спейс Екс“, „Тесла“ и „Старлинк“, предаде новинарската агенция на ОАЕ – УАМ. Срещата подчерта утвърждаването на Дубай като международна технологична и иновационна дестинация, готова да се възползва от най-новите постижения и решения като част от цялостна визия, подсилена от трайни партньорства с водещи световни технологични компании.  

Още: Дубай обяви създаването на Български бизнес съвет

Ал Мактум потвърди, че ОАЕ и Дубай продължават да вдъхновяват иновациите с изключителни законодателни рамки, ефективни международни партньорства и устойчиви инвестиции в човешки капитал. 

Илон Мъск похвали далновидната визия на ОАЕ и значителния напредък, който те са постигнали в областта на технологиите, изкуствения интелект и космическите изследвания.

ОАЕ официално обявиха първия виртуален член на емиратското семейство

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
