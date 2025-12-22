Официален трейлър на "3.0 килограма щастие" на Зорница София: Гледаме го от 30 януари (ВИДЕО)

Най-новият филм на Зорница София "3.0 КИЛОГРАМА ЩАСТИЕ" тръгва премиерно в киносалоните в цялата страна на 30 януари 2026 г. Сюжетът, написан по действителни събития, ще оживее на голям екран, поставяйки важни въпроси за това как, кога и на каква цена една жена може да стане майка. Преди това зрителите могат да видят официалния трейлър и плакат на продукцията, в който главни роли заемат Стефка Янорова, Дария Симеонова, Владимир Зомбори и Герасим Георгиев – Геро. Сценаристи на "3.0 КИЛОГРАМА ЩАСТИЕ" са Виктория Пенкова, Зорница София, Петър Делчев, камерата е поверена на Мартин Чичов, а музиката - на Михаил Йосифов.

"3.0 КИЛОГРАМА ЩАСТИЕ" ни потапя в живота на Елизабет (Дария Симеонова), съпруга ѝ Николай (Владимир Зомбори) и нейното семейство. Докато Бети упорито се опитва да забременее, преследвайки така мечтаното повишение в работата, поредната лоша новина я разтърсва. Тогава майка ѝ Анастасия (Стефка Янорова) взема съдбоносно решение – убеждава бащата на Елизабет, Чавдар (Герасим Георгиев – Геро), да финансира още един ин-витро опит. Но един избор, преплитащ морала, доверието и вярата, скоро хвърля цялото семейство в хаос.

Още: Кастингът за ролята на Лили Иванова започна: Коя актриса ще изиграе на голям екран легендата?

Вдъхновен от истински случай, "3.0 КИЛОГРАМА ЩАСТИЕ" представя екстремна история, но с близки за зрителя чувства и поставя въпроси за родителството, обществения натиск, биологичния часовник, търсенето на лично щастие, сложните отношения с партньора, границите и рамките на това как и кога една съвременна жена може да стане майка.

Филмът е продукция на MQ Pictures със съдействието на Национален Филмов Център, Община Бургас и Азербайджанската Филмова Агенция.

Още: Комедията от Яна Титова "Брънч за начинаещи" вече има официален трейлър и първо събитие

Продуценти са Петър Минчев, Зорница София, а копродуценти са Фехруз Шамлиев, Айшад Сафаралиев, Георги Николов, Радостин Радев. Звукорежисьори са Александър Попов, Георгий Колотило и Мартин Бочев. Режисьор по монтажа е Мартин Савов.

Повече информация и актуални новини около продукцията, може да следите на официалната Фейсбук и Инстаграм страница на филма.