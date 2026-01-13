Марин Льо Пен се яви пред съда: Залогът е кандидатурата й за президент

Френската крайнодясна лидерка Марин Льо Пен, председател на парламентарната група на "Национален сбор" във френския парламент, се яви днес в съда на първото заседание по апелативното дело, в което залогът е дали тя ще може да се кандидатира на президентските избори през 2027 г. На първа инстанция тя бе осъдена миналата година на четири години лишаване от свобода и на забрана да се кандидатира за срок от пет години. Присъдата бе заради неправомерно използване на европейски средства. Очаква се апелативният процес да продължи около пет седмици и да приключи на 12 февруари, а присъдата да бъде обявена преди лятото.

Припомняме, че присъдата на Льо Пен от четири години лишаване от свобода не влезе в сила незабавно. От тези четири години две са условно, а две под домашен арест при носене на електронна гривна.

Присъдата на първа инстанция беше наложена, след като Льо Пен и осем бивши депутати от "Национален сбор" бяха признати за виновни в злоупотреба с над 4 милиона евро европейски средства. Освен това съдът наложи на Льо Пен глоба от 100 000 евро, като тази част от присъдата също не влезе в сила незабавно. Льо Пен и останалите подсъдими обжалваха.

Прокурорите и съдиите по първото дело казват, че между 2004 и 2016 г. Льо Пен и нейни съпартийци са използвали средства, предназначени за парламентарни асистенти в Европарламента, за да плащат с тези пари на други хора, които са работили за партията на национално ниво.

Адвокатът на Европейския парламент Патрик Мезоньов заяви, че се надява присъдите на Льо Пен и нейните съучастници да бъдат потвърдени, включително и решението на първоинстанционния съд партия "Национален сбор" да изплати над 3 милиона евро обезщетение на ЕП на причинени вреди. "Национален сбор" беше осъдена да плати и глоба от 2 милиона евро, половината от която временно беше суспендирана.

Ако съдът потвърди присъдата на Льо Пен, се очаква на изборите догодина да се кандидатира ръководителят на "Национален сбор" Жордан Бардела, смятан за протеже на Льо Пен.

