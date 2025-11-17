ЕК обяви кога вижда края на войната на Путин, търси пари от държавите членки за армията и бюджета на Украйна

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен призова страните от ЕС да се споразумеят до декември за план, който да покрие военните и финансовите нужди на Украйна за следващите две години - 2026 и 2027 г. Те се оценяват на цели 135,7 милиарда евро, става ясно от писмо, изпратено от изпълнителния орган на блока до държавите членки на 17 ноември, което е видяно и цитирано от Euronews.

Киев се нуждае от милиарди евро за армията си и за запълване на дупка в бюджета

"Сега е от ключово значение да се постигне бързо ясен ангажимент за това как да се гарантира, че необходимите средства за Украйна ще бъдат договорени на следващата среща на Европейския съвет през декември. Ясно е, че няма лесни варианти", пише председателят на Европейската комисия до 27-те евролидери.

"Европа не може да си позволи парализа - нито чрез колебания, нито чрез търсене на перфектни или прости решения, които не съществуват", добавя тя.

В документа Фон дер Лайен подчертава „особено острата“ нужда от финансиране, от което Украйна ще се нуждае през 2026 и 2027 г. Става въпрос за 83,4 млрд. евро за финансиране на украинската армия и 55,2 млрд. евро за стабилизиране на икономиката и справяне с бюджетния дефицит.

Европейската комисия вижда край на войната през 2026 г.

Нейната оценка се основава на прогнозите на Международния валутен фонд (МВФ) и властите в Киев и се базира на предположението, че пълномащабната война на Русия ще приключи в края на 2026 г., макар това да не е никак сигурно.

Снимка: European Parliament

Примирие, считано за предварително условие за мирно споразумение, все още не се очертава. Диктаторът Владимир Путин отказва месеци наред и не дава никакви индикации, че би бил склонен на такава стъпка, освен ако не са изпълнени максималистичните му искания: Трите руски условия за Украйна, които накарали Тръмп да отмени срещата с Путин в Будапеща.

Трите варианта за подкрепа на ЕС за Украйна

В писмото на Урсула фон дер Лайен са описани трите основни варианта за подкрепа на Украйна, които тя обяви публично преди няколко дни:

Доброволни двустранни вноски от държавите членки : средствата ще бъдат изплатени под формата на безвъзмездна помощ и тя ще бъде отчетена в националния бюджет на конкретната държава членка, включително всички свързани с нея лихвени плащания. Фон дер Лайен заяви, че вноските трябва да възлизат на „най-малко“ 90 милиарда евро за следващите две години.

: средствата ще бъдат изплатени под формата на безвъзмездна помощ и тя ще бъде отчетена в националния бюджет на конкретната държава членка, включително всички свързани с нея лихвени плащания. Фон дер Лайен заяви, че вноските трябва да възлизат на „най-малко“ 90 милиарда евро за следващите две години. Съвместен дълг : лихвите ще трябва да бъдат покрити или от национални гаранции, или от общия бюджет на ЕС. Изменение на законодателството за бюджета ще изисква единодушно одобрение, което е трудна задача, като се има предвид противопоставянето на Унгария срещу финансирането на Украйна. Фон дер Лайен не посочва конкретна сума за този вариант.

: лихвите ще трябва да бъдат покрити или от национални гаранции, или от общия бюджет на ЕС. Изменение на законодателството за бюджета ще изисква единодушно одобрение, което е трудна задача, като се има предвид противопоставянето на Унгария срещу финансирането на Украйна. Фон дер Лайен не посочва конкретна сума за този вариант. Заем за репарации, базиран на замразените руски активи: Киев ще бъде помолен да изплати заема едва след като Москва се съгласи да компенсира щетите, причинени по време на агресивната война. Стойността на заема може да достигне 140 милиарда евро или дори повече.

Третият вариант е най-дискутиран, но изглежда сложен. Белгия, където клиринговата къща Euroclear държи най-голяма част от замразените на Запад активи на Руската централна банка (258 милиарда евро, от които 65 милиарда подлежат на пряк запор), се опасява, че ако активите се конфискуват, Русия в бъдеще ще може да осъди страната: Милиарди евро руски пари за Украйна или средства от нашия джоб: държавата не казва каква е позицията ни.

Потенциални правни последици, ако се конфискуват руските активи

Снимка: iStock

Урсула фон дер Лайен отбелязва, че първите две опции биха увеличили фискалната тежест, тъй като финансовата помощ би дошла или от директен паричен принос от държавите членки, или от нови средства, набрани на пазарите. Заемът би трябвало да бъде „внимателно управляван", добавя тя.

Третият вариант - "репарационният заем" - избягва този сценарий, тъй като не би довел до допълнителни разходи, нови дългове или въздействие върху националните бюджетни вноски. Вместо това той би използвал паричните наличности, генерирани от замразените активи на Руската централна банка.

Белгия обаче не отстъпва. Тя е поискала максимална правна сигурност и пълно разпределение на тежестта, за да се защити от ответни мерки от страна на Русия, ако Москва реши да заведе дело. В писмото си Фон дер Лайен признава рисковете и предупреждава за „потенциални последици“, предава Euronews.

Фон дер Лайен се срещна с белгийския министър-председател Барт Де Вевер миналия петък, за да продължи преговорите, които досега са довели само до ограничен напредък.