Войната в Украйна:

Небето е единственото изкуство: Нов музей, достъпен само след 8-часов преход (СНИМКИ)

17 ноември 2025, 16:10 часа 227 прочитания 0 коментара
Небето е единственото изкуство: Нов музей, достъпен само след 8-часов преход (СНИМКИ)

На 2300 метра надморска височина се намира най-новият музей в Италия – под формата на заслон, устояващ на вятъра, съобщава британският вестник „Гардиън“. Структурата е разположена на висок хребет в община Валбондионе, по протежение на високопланинската пътека Алта Виа деле Оробие, изложена на лавини и внезапни промени във времето. На заслона „Фратини" няма персонал и не се изискват билети за посещение. Всеки може да влезе в него, но едва след шест до осемчасово изкачване пеша през сипеи, мъх и снежни полета.

Още: Първият музей на ароматите в Турция отваря врати в град, прочут с розите си

Произведението на изкуството

Може би е изненадващо, но в този музей няма и изкуство. Интериорът е строг: девет места за спане, дървена пейка, правоъгълен покривен прозорец, рамкиращ ивицата небе, която се вижда и я превръща в единственото произведение на изкуството. Няма витрини, етикети или интерактивни устройства. Вместо това има тишина и висока надморска височина.

Проектиран от базираното в Торино Studio EX съвместно с Италианския алпийски клуб (CAI), бивакът отвори врати тази есен като последен етап от проекта „Мислейки като планина“ - израз, създаден от американския еколог Алдо Леополд, и тема на двугодишния експеримент за преместване на културата от галерията в екосистемата.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Бивакът на тази височина може да се възприеме като конструкция, която цели да се слее с планината. Заслонът „Фратини" поставя въпроса дали културата може да издържи на дискомфорт, дали един музей може да заеме място, където климатът, а не концепцията, определя условията за оцеляване, допълват още от „Гардиън“, цитирани от БТА.

Още: Музей на храните и земеделието откриха в Рим

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Музеи Италия музей
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес