България е в топ 10 на страните с най-задръстени пътища в света

България влезе в топ 10 сред държавите с най-задръстени пътища в света. Страната ни е на десето място в международно проучване на глобалната платформа за сравнение на цени на автомобили под наем DiscoverCars.com. Класацията е изготвена на база анкета сред клиенти на компанията, използвали услугите ѝ в различни държави, като те оценяват натовареността на пътната обстановка по скала от 0 до 10.

Анкетата

От платформата посочват, че в проучването са участвали 12 015 шофьори, които са оценили обстановката. В скалата 0 означава напълно спокойно, а 10 – силно натоварено движение, като резултатите са използвани за подреждането на първите 20 държави в класацията.

Според данните България се нарежда на десето място с резултат от 6,36 точки, което според анализа означава, че при пътуване към или от София или други големи градове е препоръчително предварително планиране, за да се избегнат пиковите часове и възможните задръствания.

На първа позиция се нарежда Албания със 7,14 точки, втора е Черна гора със 7,12 точки, трета е Мароко с резултат 6,91. В класацията следват Германия с 6,74, Турция с 6,71, Полша с 6,67, Мавриций с 6,63, Канада с 6,56, Франция с 6,45 и България с 6,36 точки.

