Като във филмите: Маскирани обраха магазин на Louis Vuitton

Тази нощ в центъра на италианската столица Рим бе обран един от магазините на Louis Vuitton, разположен на улица „Марио деи Фиори“.

Още: Парола Louvre и секси обирджия: Грабежът на века се превръща във фарс (СНИМКИ)

Според първоначалните съобщения, трима маскирани мъже са разбили витрината на магазина, използвайки кола като таран. След като са влезли вътре, те са откраднали няколко ценни предмета, преди да избягат.

На мястото на инцидента са изпратени полицейски патрули и екип от криминалисти, които са започнали разследване, за да търсят следи, които биха могли да помогнат за идентифицирането на бандата.

Още: Обир като този в Лувъра: Пострада музей в Калифорния (ВИДЕО)

Стойността на плячката все още се определя, съобщи АНСА, цитирана от БГНЕС.

Разследващите преглеждат записи от камери за наблюдение в района и не изключват възможността крадците да са имали внимателно подготвен план.

Още: Часове след обира в Лувъра: Изчезна съкровище от друг френски музей