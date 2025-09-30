Войната в Украйна:

Медведев: Руските дронове, ракети и системи за ПВО ще разчитат на изкуствен интелект

30 септември 2025, 21:20 часа 357 прочитания 0 коментара
Медведев: Руските дронове, ракети и системи за ПВО ще разчитат на изкуствен интелект

Русия внедрява изкуствения интелект в оръжията и армията си. Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви, че страната активно ще прилага технологията в широк спектър от области. Стъпка, която бележи нов етап в модернизацията на руските въоръжени сили.

Още: Война на НАТО с Русия нарече Медведев безполетната зона в Украйна

По време на форума „Ден на изкуствения интелект“ в иновационния център „Сколково“, Медведев подчерта, че „възможностите за приложение на изкуствен интелект у нас са много широки“. Те обхващат медицина, образование, енергетика, индустрия, метеорология, сигурност и военни технологии, посочва агенция ТАСС. Той изтъква ролята на „Сколково“ като център за развитие на ИИ, където работят около 300 компании, специализирани изцяло в тази сфера. „Такова ниво на концентрация може да донесе много добри резултати“, каза Медведев.

Изказванията му идват на фона на амбицията на Русия да се превърне в световен лидер в областта на изкуствения интелект. Президентът Владимир Путин вече заяви, че страната трябва да бъде водеща не само в създаването, но и в прилагането на ИИ технологии във всички сфери на живота.

Военни приложения и сигурност

Според местни медии, руските въоръжени сили вече използват ИИ в системи за противовъздушна отбрана като „Панцир-С1“, С-300, С-400 и С-350 „Витяз“. Изкуствен интелект се интегрира и в безпилотни летателни апарати, включително дронове „ZALA Lancet“.

Още: За 60-ия му рожден ден: Путин награди Медведев с орден

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Новата държавна програма за въоръжаване за периода 2027–2036 г. ще постави особен акцент върху интеграцията на изкуствен интелект, обработка на големи масиви данни и системи за компютърно зрение във въоръженията и военната техника, заяви първият вицепремиер Денис Мантуров.

Още: Медведев директно заплаши страна от НАТО със сценарий "Украйна", приятелите на Путин в ЕС сравняват Киев с "Хамас" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Медведев също предупреди, че изкуственият интелект трябва да остане под човешки контрол, изразявайки надежда, че той никога няма да възприеме човечеството като „тупик в развитието“. В руската военна доктрина се подчертава, че в дългосрочен план технологиите ще изместят човешкото участие във военните операции, но в краткосрочен аспект човекът трябва да остане „твърдо в цикъла“. Тези изявления идват на фона на нарастващо напрежение между Русия и НАТО и са част от по-широките усилия на Москва за технологична независимост и военна модернизация.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Дмитрий Медведев Изкуствен интелект руска армия война Украйна
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес