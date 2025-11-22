САЩ позволи руски плащания за Унгария по проект за атомна електроцентрала

Съединените щати издадоха общо разрешение, с което дадоха възможност за някои трансакции във връзка с проекта за атомна електроцентрала в Унгария "Пакш II", предаде Ройтерс, като се позова на американското Финансово министерство. Разрешението дава възможност за трансакции с участието на някои руски банки, като например "Газпромбанк", "ВТБ Банк" и Руската централна банка.

Още: Германия блокира оборудване на "Росатом" за АЕЦ "Пакш" 2 в Унгария

Този месец в рамките на срещата на американския президент Доналд Тръмп с унгарския премиер Виктор Орбан Унгария подписа със САЩ споразумение за сътрудничеството в атомната енергетика.

Още: Орбан: Ще наложа вето над санкции за руската ядрена индустрия

По силата на договореността Унгария ще купи американско ядрено гориво и американска технология за съхранение на отработеното говиро в рамките на проекта, който се изпълнява от руската „Росатом“.

Още: Вече са подадени документи за строеж на АЕЦ "Пакш 2"