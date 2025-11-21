Знаете ли как точно се придвижват змиите?

Помните ли сцената от "Хари Потър и Философският камък", в която Хари случайно освобождава боа удушвач от зоопарка? Змията излиза грациозно от клетката си, сякаш с магия. Но в движението на змиите няма нищо свръхестествено. Как точно се придвижват без крака? Те го правят, като координират стотици мускули, които са свързани с прешлените им (отделните кости, които съставляват гръбначния стълб), ребрата и кожата, казва Джесика Тингъл, биолог и асистент-професор в Катедрата по екология, еволюция и биология на организмите в Браунския университет.

Снимка: iStock

С други думи, когато змията се движи, тя прави тренировка на цялото тяло.

Как се плъзгат змиите

Не само тези мускули позволяват на змиите да се движат по този начин. Кожата им също играе роля. "Повечето змии имат невидими за нас израстъци, подобни на пръсти, по люспите на корема си", казва Тингъл, цитирана от "Popular Science". Те създават точното количество триене, за да им позволят да се плъзгат плавно напред, без да се плъзгат назад или настрани.

Снимка: iStock

Когато повечето хора си представят змия в движение, те си представят класическото S-образно плъзгащо се движение. Това е, което биолозите наричат "странично вълнообразно движение" (което буквално означава "вълни от една страна на друга"). Всички около 4000 съществуващи вида змии могат да се движат по този начин, казва Тингъл. На неравни повърхности телата им могат също да се издигат и спускат, за да преодоляват неравности (това се нарича "вертикално вълнообразно движение"). Но плъзгането е само едно от средствата в арсенала им за придвижване.

Змиите могат да се движат като акордеон или съвсем по права линия

"Освен да се плъзгат, те имат поне дузина други начини да се движат", казва Тингъл. "Повечето от тях могат да правят движения, наречени "концертина", които включват многократно свиване и разтягане на тялото, както при акордеон". Змиите могат да използват тази техника, за да се промъкнат през тесен тунел, да се катерят по ствола на дърво или да се придвижват по клон, обяснява тя.

Снимка: iStock

Някои змии могат да се движат и настрани или по права линия.

Някои видове змии използват и други странни техники за придвижване, като праволинейно и странично движение, казва Тингъл. При праволинейното движение змията държи гръбнака си прав и използва коремните си мускули, за да се плъзга напред по права линия. Това е полезен начин за змиите да се придвижват в тесни пространства.

Снимка: iStock

При страничното движение змиите повдигат части от тялото си нагоре и напред, докато се движат повече или по-малко настрани. Змиите Sidewinder rattlesnake (Crotalus cerastes) и Peringuey’s adder (Bitis peringueyi) могат да се движат със скорост до 18 мили в час, което е близо 30 км/ч. "Изглежда, че само някои видове използват праволинейно или странично движение", казва Тингъл, "но като се има предвид че знаем много малко за много от около 4000-те вида, е трудно да се каже колко уникални или разпространени са тези движения."

Змиите могат да плуват, да летят и дори да правят колело

"Змиите също могат да плуват доста добре, а някои са експерти в ровенето", казва тя. "Освен това, някои видове правят различни странни неща, като например да се плъзгат между високите дървета в тропическата гора."

Снимка: iStock

Змиите от групата Chrysopelea са известни като летящи змии. Те имат специална техника, която включва изправяне на тялото преди скок и разклащане на тялото във въздуха, за да се плъзгат гладко, пише "Popular Science". Кафявите дървесни змии в Гуам използват "ласово придвижване", за да се изкачват по гладки стълбове. Змията увива тялото си във формата на ласо, хваща се за стълба и използва малки странични извивки в рамките на примката, за да се изкачи нагоре, което ѝ позволява да достигне плячката си в короните на дърветата – което вероятно обяснява защо тези змии са довели до изчезване десет местни вида птици.

Два вида от Югоизточна Азия (Xenophidion schaeferi и Pseudorabdion longiceps) са наблюдавани да правят колело. Да, буквално да се въртят като колело. Изследователите предполагат, че може би го правят, за да изплашат и объркат хищниците.

Как змиите атакуват плячката си

Снимка: iStock

Освен движенията, с които змиите се придвижват от точка А до точка Б, има и друга форма на движение, която змиите използват, когато са гладни или се чувстват застрашени: атаката. Атаката започва с това, че змията се навива плътно, след което изстрелва главата си напред с мълниеносна бързина.

Проучване от 2016 г. установи, че гърмящите змии и други видове атакуват само за 48 до 84 милисекунди. За сравнение, на човека му отнема около 200 милисекунди да мигне, а на бозайниците са необходими от 60 до 395 милисекунди, за да започнат да се движат, когато са изненадани. С други думи, змиите атакуват по-бързо, отколкото жертвата може да реагира.

Змийските роботи също могат да се плъзгат

Снимка: iStock

Движението на змиите е източник на вдъхновение и за учените. Инженерите работят върху змийски роботи от около 30 години, казва Тингъл. "Такъв робот би бил чудесен за преминаване през претрупани, неравни или пясъчни среди, където робот с колела или крайници би засядал."

Например, змиевиден робот, разработен в ETH Zürich, може да влезе в ограничени пространства, до които хората, кучетата, дроновете и традиционните роботи нямат достъп, което му позволява да се провира през отломките в срутена сграда, докато намери и помогне на хората, заклещени вътре. "В момента роботите, наподобяващи змии, не се доближават до способностите на истинските змии", казва Тингъл. "Като разберем повече за науката, стояща зад движението на истинските змии, можем да научим някои важни принципи за подобряване на роботите."

Снимка: iStock

Дори кожата на змията може да вдъхнови нови материали, отбелязва тя, "тъй като е многофункционална и има интересни свойства, но досега хората са оставили този потенциал почти неизползван".

Еволюцията е дала на змиите някои наистина впечатляващи начини за придвижване, а учените едва сега започват да разкриват – и да заимстват от – техния удивителен репертоар, пише "Popular Science".